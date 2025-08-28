Messi confirmó que se viene su último partido oficial con la Selección en el país

Leo disputará este jueves, desde las 20.30 en el Monumental, contra Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas su último duelo por los puntos en el país.

Lionel Messi confirmó que disputará este jueves, desde las 20.30 en el Monumental, contra Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. El capitán habló al respecto tras el agónico triunfo de Inter Miami por 3-1 ante Orlando City, en donde metió un doblete, por la semi de la Leagues Cup.

«Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos», aseguró Messi acerca del duelo que tendrá lugar el 4 de septiembre. Y agregó: «Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer».

«Lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención», cerró el ex-PSG. Si bien lo más probable es que vuelva a jugar en Argentina con la Selección, posiblemente sea para encuentros preparativos para el Mundial 2026 que no tendrán carácter oficial.

Cabe mencionar que Leo, entre amistosos, Eliminatorias y la Copa América 2011, disputó 49 partidos, hizo 35 goles y dio 19 asistencias en partidos oficiales en el país. Jugó contra 19 rivales distintos, siendo su víctima predilecta Bolivia (7 tantos). Lo siguen Uruguay (5) y Ecuador (4).

Por otro lado, más allá de las exhibiciones, en 2026 todavía está pendiente el compromiso de la Finalísima ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, torneo al que aún La Pulga no confirmó su presencia y esa noticia es una de las más esperadas por el mundo del fútbol.

De igual manera, antes del duelo especial ante Venezuela, Leo deberá afrontar la ansiada final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders en el Lumen Field, hogar del elenco que tiene a Pedro De La Vega como principal figura, el próximo domingo desde las 21. Será la 44º final de su carrera y buscará el 47º título de su trayectoria deportiva.

