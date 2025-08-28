Messi confirmó que se viene su último partido oficial con la Selección en el país

Leo disputará este jueves, desde las 20.30 en el Monumental, contra Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas su último duelo por los puntos en el país.
Lionel Messi confirmó que disputará este jueves, desde las 20.30 en el Monumental, contra Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. El capitán habló al respecto tras el agónico triunfo de Inter Miami por 3-1 ante Orlando City, en donde metió un doblete, por la semi de la Leagues Cup.
«Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos», aseguró Messi acerca del duelo que tendrá lugar el 4 de septiembre. Y agregó: «Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer».
«Lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención», cerró el ex-PSG. Si bien lo más probable es que vuelva a jugar en Argentina con la Selección, posiblemente sea para encuentros preparativos para el Mundial 2026 que no tendrán carácter oficial.
Fuente: Diario popular