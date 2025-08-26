Miércoles con tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata, Batán y Santa Clara

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados para la jornada del 27 de agosto

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este miércoles 27 de agosto en Mar del Plata, Batán y Santa Clara. Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red comenzarán en la mañana y finalizarán pasado el mediodía.

Los operarios trabajarán en En Santiago del Estero Par e/ Gascon y Falucho en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs. En Río Aguapey e/ Rio Carcaraña y Rio Pinto en el horario de 09:30 hs a 14:00 hs.

También lo harán de Cerro Aconcagua (ex 29) a Cerro Valentin (ex 37) y de Isla Remolinos (ex 22) a Isla Tule (ex 32) del Barrio F.U. Camet en el horario de 08:30 hs a 13:30 hs.

En Santa Clara se desempeñarán De Av. Acapulco e/ Av. Rio de Janeiro y Necochea y Barranca de los Lobos e/ Av. Acapulco y Valparaiso en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs. Y en Batán de R. Balbin (ex 44) a L. Leloir (ex 52) y de D. Batan (ex 37) a R. Obligado (ex 49) en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.

Fuente: Ahora Mar del Plata

