Miguel “Conejito” Alejandro llega a Mar del Plata con un show imperdible junto a Banda XXI

De la mano de Donoso Producciones llega a Mar del Plata una noche de cumbia tropical y cuarteto con la llegada de Miguel “Conejito” Alejandro, una de las voces más reconocidas y queridas del género. La cita será el viernes 23 de enero en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830). Entradas a la venta a través de cultutickets.com – apertura 00:00

La noche contará con la participación especial de Banda XXI, la icónica formación cordobesa que marcó a generaciones y continúa siendo una referencia indiscutida dentro del cuarteto.



Miguel “Conejito” Alejandro es una figura central en la historia del cuarteto argentino. Con una extensa trayectoria, supo consolidarse como un artista carismático con una voz inconfundible.

Su carrera está atravesada por éxitos como “Orgullosa”, “Aventurera”, “En septiembre fuiste mía”, “Te llenaré de besos”, entre tantos más que aún siguen sonando en bailes, fiestas y escenarios de todo el país.

La noche en Brewhouse Puerto se completa con la presencia de Banda XXI, una de las bandas más emblemáticas del cuarteto, conocida por su sonido moderno, sus shows multitudinarios y una larga lista de hits cómo “Qué bonito”, “Chica sexy”, “Olvídala”, y muchos más que forman parte del cancionero popular argentino.

“Conejito” lanzó un total de 13 discos antes de retirarse de la música en 1999 cuando comenzó a dedicarse a la producción musical, especialmente de Banda XXI. Ahora, ambos se reencuentran en este 2026 para vivir una noche de cumbia y cuarteto en Mar del Plata y repasar todos sus grandes éxitos.

