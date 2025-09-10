MIGUEL SILVA MACIAS CELEBRA LOS 10 AÑOS DEL CICLO DE CONCIERTOS LÍRICOS EN EL TEATRO AUDITORIUM

El sábado 20 de septiembre a las 21 hs, el tenor Miguel Silva Macias se presentará en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium con un recital especial que celebra los 10 años del Ciclo de Conciertos Líricos en Mar del Plata, del cual es director artístico.

Acompañado al piano por el Maestro Jonas Ickert, Silva Macias ofrecerá una selección de canciones de cámara y arias y fragmentos de óperas, en una velada que contará además con la participación especial del coro de la compañía de canto Sempre Avanti.

Un año de logros internacionales

Reconocido como Embajador Cultural y Turístico de Mar del Plata y galardonado con el Premio Estrella de Mar 2024 en la categoría Música Clásica, Miguel Silva Macias regresa a su ciudad natal tras una intensa agenda internacional.

En mayo de este año se presentó en Europa, donde actuó en la Cité Internationale Universitaire de Paris para la Casa Argentina en París, en la Embajada Argentina en Irlanda junto a la pianista italiana Annalissa Monticelli, y como solista junto al Skerries Community Choir en la ciudad irlandesa de Skerries.

Próximamente, en noviembre, será invitado nuevamente a los escenarios internacionales para brindar un recital de cámara en Nueva York, en el Consulado General Argentino de esa ciudad.

La producción local del concierto está a cargo de María Paula González.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Auditorium y a través de plateanet.com

