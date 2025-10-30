Milei puso en marcha reuniones clave para definir el nuevo Gabinete: las dudas en Justicia y en Defensa

Si bien el Presidente podría tomar la decisión en estos días, los cambios recién se implementarán en diciembre cuando Patricia Bullirch y Luis Petri asuman sus bancas en el Congreso. Toma fuerza la versión de que Manuel Adorni podría ser el nuevo ministro coordinador

Javier Milei puso en marcha reuniones para definir los cambios en el Gabinete. El ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió ayer a solas con el Presidente luego de la jura de Pablo Quirno como canciller. Santiago Caputo volvió a recibirlo hoy junto a Patricia Bullrich en Balcarce 50. Participó también la futura ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El asesor presidencial tuvo ayer además un encuentro con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de la mesa de campaña para hacer un balance de la estrategia. Mientras que un sector del Ejecutivo sostiene que puede haber anuncios de la reconfiguración interna en el corto plazo, en otros espacios internos insisten con que se dilatarán.

En la Casa Rosada mantienen por el momento la intención de que Mariano Cúneo Libarona siga al frente del Ministerio de Justicia y de que Patricia Bullrich y Luis Petri sigan en sus cargos hasta el 10 de diciembre, cuando asuman sus bancas en el Congreso.

En Balcarce 50 aseguran que se “enfrió” la designación de Sebastián Amerio como ministro de Justicia y gana fuerza el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. En Defensa no descartan proponer a un jefe militar -como Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército- y reconocen que evalúan el perfil de la actual titular de la Jefatura de Gabinete del ministerio, Luciana Carrasco.

En el entorno de Milei aseguran que busca hacer equilibrio entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo.

“Las definiciones las va a anunciar el Presidente y se van a poner en marcha en diciembre”, expresan en el oficialismo. En el entorno de Milei sostienen que evitará tomar una decisión definitiva a favor de uno de los bandos internos que afrontan tensiones. Se trata de los equipos de la presidenta de La Libertad Avanza y del entorno del asesor presidencial.

En el Gobierno también continúan las versiones que indican que Guillermo Francos dejará en diciembre la Jefatura de Gabinete. Lo mismo aplica para la situación del ministro del Interior, Lisandro Catalán, que tiene a cargo el vínculo con los gobernadores aliados, que visitarán a Javier Milei este jueves. “La interlocución sigue sin estar ordenada”, agregan.

Uno de los nombres que gana fuerza en el Ejecutivo para asumir como ministro coordinador es el del vocero presidencial, Manuel Adorni. En Nación descartan el desembarco de Santiago Caputo en esa cartera y ponen en duda su llegada al Gabinete. “Está bien como asesor contratado”, remarcan en el oficialismo.

Se profundiza además la disputa por la victoria electoral y crecen las acusaciones cruzadas por las decisiones sobre las alianzas en las provincias. Mientras que los cercanos a Karina Milei sostiene que a los equipos de Santiago Caputo “erraron los pronósticos” de las proyecciones del voto en las provincias, en el entorno del consultor mantienen las críticas hacia la decisión de competir por afuera de los armados de los gobernadores dialoguistas en las legislativas de cada distrito. “Esas decisiones estuvieron mal por cómo afectó el Congreso, no a las elecciones”, expresan.

