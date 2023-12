Montenegro: “La austeridad no es una ola a la que nos subimos ahora”

El intendente Guillermo Montenegro asumió este domingo su segundo mandato con un discurso breve en el que planteó lo hecho en los últimos cuatro años y las metas para los próximos cuatro: “La austeridad y el tener las cuentas en orden no es una ola a la que nos subimos ahora”.

El jefe comunal basó su discurso en dos ejes centrales: la reducción en el uso de recursos públicos y el impulso para que el sector privado pueda generar más empleo. También hizo mención a la seguridad como prioridad. “El único enemigo es el delincuente”, repitió. Anticipó que los nuevos funcionarios asumirán este lunes y señaló que les exigirá “cercanía, honestidad y escucha”. “Voy a ser implacable con los que no funcionen”, advirtió.

La ceremonia comenzó con agradecimientos del intendente a su familia y amigos y el recuerdo de sus padres. También destacó la presencia de Daniel Katz y Gustavo Pulti, dos exintendentes de Mar del Plata.

“Estamos en un momento donde necesitamos trabajar con compromiso, dedicación convicciones. Igual que el primer día”, dijo para luego felicitar al presidente Javier Milei, que también jura hoy, y al gobernador Axel Kicillof. “Espero que podamos trabajar juntos y construir un futuro mejor”, marcó.

Tal como lo anticipó Mi8, el intendente nombró 10 veces la palabra “región” y dejó en claro así el nuevo concepto que buscará instalar para referirse al distrito y sus potencialidades. Y en ese contexto, realizó un recorrido por las medidas que adoptaron durante la primera gestión para “poner a Mar del Plata en lo más alto, salir del estancamiento y transformarla en la ciudad del sí”.

«Seré implacable con los que no funcionen»

Luego se refirió a la austeridad y el orden de las cuentas. “Es una idea que tenemos en claro desde el principio. No es una ola a la que nos subimos. Porque los caminos que uno toma cuando gobierna tienen que estar siempre alineados con sus ideas y convicciones, no pueden ser movimientos a los que nos subimos para ir a favor o en contra de la corriente del momento”, planteó.

A su vez, Montenegro dijo que ahora es “fácil” reducir la cantidad de funcionarios de cara a la nueva gestión, en relación al tiempo político que impulsa Javier Milei. “Difícil era donar el 20% del sueldo en 2019. O el 30% en el 2022”, aclaró e insistió: “Vamos a profundizar ese camino”.

Luego habló de los funcionarios que lo acompañarán en este nuevo mandato: “Les voy a exigir cercanía, honestidad y escucha. Este trabajo es de tiempo completo y estoy muy orgulloso de poder hacerlo cuatro años más”.

“Por eso voy a ser implacable con los que no funcionen: los que no estén a la altura o no cumplan con su función, no formarán parte de mi equipo, se les pedirá la renuncia, y seguiremos trabajando por nuestra región Mar del Plata”, advirtió.

El intendente mencionó específicamente la problemática de la seguridad y anticipó que creará una mesa interdisciplinaria y remarcó que continuará pidiendo el regreso de las fuerzas federales a la ciudad.

Tras plantear el ahorro que significa para las arcas municipales la donación de sueldo y el recorte de funcionarios, el intendente habló de impulso a la actividad privada. Mencionó el sistema de contribución por mejoras para asfaltar calles, el padrinazgo que permitió recuperar la plaza Güemes y la utilización de espacios públicos con fines comerciales.

“De eso se trata gobernar: de hacer lo mejor que se pueda con los recursos que tenemos”, sostuvo el intendente.

El jefe comunal cerró su discurso con su compromiso de trabajar permanentemente por los vecinos de Mar del Plata: «Siempre voy a trabajar para defender a mi ciudad».

