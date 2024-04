Moyano pide que homologuen la paritaria de Camioneros y amenaza con un paro

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con un paro sectorial para el próximo lunes si el Gobierno nacional no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios, de 45% en dos tramos.

“No se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país”, avisó Moyano, en caso de que para el lunes no se haya validado el aumento salarial de 25% en marzo y 20% en abril. Esta misma situación se podría replicar en otros gremios.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló en diálogo con C5N.

El acuerdo de Camioneros supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. La última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y todavía no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.

“Las paritarias están, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%”, expuso el hijo de Hugo Moyano.

En ese sentido, dijo que “no es casualidad” que la senadora bonaerense Florencia Arietto, ahora plegada a los libertarios pero de pasado en Cambiemos, a quien llamó “la señora Arietto”, asesore a alguna de estas cámaras del interior y especialmente a la empresa Lo Bruno S.A., de Santiago del Estero.

Fuente: DIB

