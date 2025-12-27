Muestras, talleres, teatro inmersivo y recreación lúdica: las propuestas de Villa Mitre para enero

El espacio cultural ofrece una variedad de propuestas para el comienzo de la temporada. Los residentes, estudiantes y jubilados cuentan con un valor diferencial en la entrada.

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, también conocido como Villa Mitre, ubicado en Lamadrid 3870, presenta su programación para enero, con una agenda que incluye muestras permanentes, muestras temporarias, teatro inmersivo, talleres y una experiencia lúdica para los más chicos.

El espacio cultural tiene sus puertas abiertas al público de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 16 a 20. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para residentes, estudiantes y jubilados el costo es de $2.900. Se recuerda que los martes la entrada es libre y gratuita.

El público puede recorrer las muestras permanentes, entre las que se encuentran “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932) y un recorrido por la historia de Mar del Plata que abarca el crecimiento urbano, arquitectura, urbanismo, usos y costumbres y vestimenta, con fotografías y objetos de época que muestran el desarrollo desde la villa balnearia hasta el turismo de masas.

Además, se pueden visitar las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en nuestra ciudad como sub sede del Mundial 78.

El Museo también ofrece sus servicios de Hemeroteca, Archivo Documental, Fototeca y Biblioteca, disponibles de lunes a viernes de 9 a 14.

En cuanto a las actividades aranceladas programadas para este verano, el cronograma incluye:

• “Batata en Villa Mitre” es una experiencia lúdica que tendrá lugar durante enero y febrero. De martes a domingo entre las 16 y las 00. Y los lunes de 16 a 20.30. Las actividades a desarrollar consisten en la instalación de estaciones de juegos móviles y estéticas (juegos de construcción, exploración sensorial, arte y movimiento) distribuidas armónicamente en el parque con una instalación efímera, de bajo impacto visual y sonoro y diseñada para dialogar con la arquitectura del lugar. Las entradas se pueden adquirir en boletería.

• “El futuro es Patrimonio”, es una experiencia teatral inmersiva que se llevará a cabo todos los lunes de enero a las 21.30 y a las 23. En cada función, los espectadores serán parte de un evento social, una visita guiada, una investigación silenciosa y una revelación inquietante. La entrada general tiene un valor de $25.000, mientras que jubilados, estudiantes y residentes pagarán $21.000.

• La práctica ancestral de “Chi Kung”, dictada por Pablo Guzmán, se ofrece los lunes y miércoles a las 9. El valor es de $29.000 (una vez a la semana) o $34.000 (dos veces por semana).

