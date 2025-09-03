Multas de tránsito en Provincia: cruzar un semáforo en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1,6 millones

El Gobierno bonaerense actualizó las unidades fijas y, con el nuevo aumento vinculado al precio de la nafta, las sanciones suben hasta un 11,9%

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito , que ahora podrán llegar hasta los $1.606.000 en casos como cruzar un semáforo en rojo, conducir alcoholizado o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

El ajuste se debe a la suba del monto de la unidad fija (UF), que se actualiza cada bimestre de acuerdo al valor de la nafta Premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino de La Plata. En este caso, el incremento fue del 11,9% respecto al período anterior.

De esta manera, las sanciones más graves como exceso de velocidad, manejar sin seguro, circular a contramano o girar en zonas prohibidas alcanzan los $1.606.000 . En tanto, las faltas consideradas leves, como estacionar en un lugar indebido o no usar casco en moto, rondan entre $80.300 y $160.600.

Nuevos valores de las multas de tránsito en Provincia

Exceso de velocidad : entre $240.900 y $1.606.000

: entre $240.900 y $1.606.000 No usar casco en moto o cinturón en auto : entre $80.300 y $160.600

: entre $80.300 y $160.600 Pasar un semáforo en rojo : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Circular a contramano o girar en zonas prohibidas : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Mal estacionamiento : entre $80.300 y $160.600

: entre $80.300 y $160.600 Conducir alcoholizado : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Negarse a un test de alcoholemia : entre $803.000 y $1.927.200

: entre $803.000 y $1.927.200 Circular con la VTV vencida : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Manejar sin habilitación o sin edad reglamentaria : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Circular sin documentación o sin comprobante del seguro : entre $80.300 y $160.600

: entre $80.300 y $160.600 Circular sin cobertura de seguro : entre $481.800 y $1.606.000

: entre $481.800 y $1.606.000 Exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600

Con estos valores, la Provincia busca desalentar las infracciones y reforzar la seguridad vial, aunque el incremento también genera preocupación en los conductores por el impacto económico en caso de incumplimientos.

Fuente: Infocielo

