Multitudinaria fiesta en honor a la Virgen de Lourdes en el Puerto de Mar del Plata

Este 11 de febrero, una multitud de fieles se congregó, como cada año, en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes del Puerto para celebrar su fiesta patronal, en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo.

La Santa Misa fue presidida por el Obispo diocesano, Mons. Ernesto Giobando SJ, quien en su homilía invitó a contemplar el misterio de María desde la humildad y el servicio. Recordando el Magníficat —“el Señor miró la humildad de su servidora”— subrayó que “humildad y servicio son dos palabras que tienen que ir siempre juntas”.

Al evocar las apariciones en Lourdes, el Obispo destacó que la Virgen se manifestó a Bernardita, una niña sencilla y desconocida: “Dios elige a los pequeños”, expresó, mencionando también a los niños de Fátima y a San Juan Diego en Guadalupe. Señaló que no debemos acercarnos a Dios solamente en los momentos de necesidad: “No venir sólo cuando tenemos un problema, sino también para agradecer”, animando a vivir una fe perseverante, sin esperar acontecimientos extraordinarios.

Monseñor Giobando describió el santuario como “una usina”, un lugar donde “cargamos energía”, un espacio de sanación espiritual y corporal, de intercesión y de encuentro fraterno. Recordó el pedido de la Virgen a Bernardita: “reza por los pecadores”, invitando a confiar en el agua viva que es Cristo, signo que en Lourdes brotó tras la obediencia perseverante de la santa.

La celebración culminó con la tradicional procesión por las calles del Puerto, donde se recordó y oró especialmente por los pescadores y marineros fallecidos. Finalmente, el Obispo impartió una nueva bendición sobre el puerto y toda su actividad, encomendando a la protección de la Virgen a quienes trabajan en el mar y a sus familias.

