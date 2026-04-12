Murió un motociclista en un brutal accidente en Félix U. Camet: otros dos jóvenes fueron hospitalizados

En horas de la madrugada, un violento accidente dejó una víctima fatal: dos jóvenes que circulaban a bordo de una moto impactaron con otra donde viajaba un hombre de aproximandamente 50 años que perdió la vida en el lugar.

Vecinos del barrio Félix U. Camet advirtieron a las autoridades de la tragedia. El siniestro se dió en la intersección de las calles Cerro Lanín e Isla Candelaria minutos después de la medianoche, desde donde llegó el aviso al 911 que, a su vez, convocó al Same.

Los paramédicos constataron el deceso del motociclista en el lugar y las imágenes captadas en video por uno de los testigos del hecho expuso al hombre tendido en la cinta asfáltica con la cabeza brutalmente golpeada contra el suelo.

En tanto, también requirieron asistencia y traslado de urgencia los dos ocupantes de la otra moto: uno de ellos se encontraba inconsciente y con graves heridas sangrantes en el cuerpo mientras que el otro permaneció consciente pero golpeado al trasladarse sin casco.

Ambos permanecen ingresados en el Hospital Interzonal, desde donde confirmaron a este medio que se encuentran recibiendo atención por los politraumatismos y heridas sufridas.

En tanto, la Policía Científica trabaja en el lugar para determinar la mecánica del hecho e identificar a la víctima fatal.

Fuente: Mi8

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