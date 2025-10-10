MUSEO MAR: CHARLAS Y PERFORMANCES EN SALAS DE EXHIBICION

Este sábado 11 el Museo MAR invita a diferentes propuestas vinculadas a las muestras en exhibición. A las 16 h la artista marplatense Sandra Guascone ofrecerá una charla performática titulada “Trilecturas con partitura” en diálogo con las obras “Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente”, curada por Clarisa Appendino. Luego a las 18h en la sala 1 se llevará a cabo una Intervención sonora bioluminiscente de Supersuve para la exhibición “Gemelita” de Mariana Pellejero con la técnica lumínica de Manuel Vicente. El acceso a todas las actividades es libre y gratuita.

Sandra Guascone es egresada de la Escuela Superior de Artes Visuales Martin A. Malharro y Licenciada en Artes por la UNA (Caba) y con una destacada trayectoria nacional e internacional, propone una práctica que entrelaza imagen y palabra, cuerpo y archivo. Este encuentro se enmarca en el proyecto Diálogo con el arte contemporáneo, a través del cual, la Asociación Amigos del Museo MAR, asume el rol de puente entre instituciones formadoras, artistas locales y espacios de exhibición de esta comunidad.

Activación sobre Gemelita

Más tarde se desarrollará BIOLUMEN una Intervención sonora bioluminiscente de Supersuve para la muestra Gemelita de Mariana Pellejero. Se trata de una puesta donde se combina el sonido y la luz creando un paisaje sonoro subacuático.

Las luces responden al sonido de manera sutil, rodeando la piedra de metal y proyectando sobre su cuerpo estos cambios. Esta obra esta inspirada en las criaturas abisales bioluminiscentes, recientemente registradas en la exploración submarina en el mar argentino, más precisamente en el Cañón Mar del Plata, que a su vez marca en el fondo del mar, la prolongación y el “final tectónico” del sistema de Tandilia. Las criaturas bioluminiscentes responden a su entorno oscuro emitiendo luz desde su propio cuerpo cambiando su intensidad y su color para atraer a las presas adecuadas, de igual manera la luz captura las frecuencias sonoras y esta criatura que es la piedra responderá a esos impulsos, generando un lenguaje que «gemelará» ambos estímulos sonido-luz. Luciana Giachino aka Supersuave es un proyecto de música ambient, nace en la búsqueda de sonidos templados, melodías instrumentales, atmósferas vaporosas generados mediante largos acordes suspendidos, grabaciones de campo y ocasionalmente voces-hechizos formulados para estados contemplativos.

