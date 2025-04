MUSEO MAR: COMIENZA EL CICLO DE CINE INTERNACIONAL

Desde el domingo 6 de abril el Museo MAR anunció el retorno del ciclo de cine internacional que esta temporada estará dedicado a reconocidos directores que a través de filmografías que dejaron su huella en la historia del cine.

Este mes estará consagrado al director checo Milos Forman con la proyección de 4 films emblemáticos: “Atrapado sin salida”, “Amadeus”, “Valmont” y “Man of the moon”. Fue director de cine, guionista y actor checo-estadounidense. Dos de sus películas: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) y Amadeus (1984), recibieron el premio Óscar a la mejor película y al mejor director. Otras de sus obras, tanto checas como estadounidenses, también fueron reconocidas con premios internacionales. Surgió como una figura de la Nueva Ola Checoslovaca.

En la jornada de apertura el 6 de abril a las 18h se exhibirá “Atrapado sin salida” con Jack Nicholson que representa a Randle McMurphy, un hombre condenado por asalto y un espíritu libre que vive contracorriente y es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. Proseguirá con “Amadeus”, “Valmont” y cerrará con “Man of the moon”.

Cabe destacar que el mismo mes el jueves 17 a las 18 h se desarrollará el Día del Cine Canadiense con 2 proyecciones “La Laguna del soldado” y “Richelieu”. Y posteriormente el 24 una nueva fecha del Cine Alemán con “Sisi y yo” de Frauke Finsterwalder a través del programa Kino Federal.

