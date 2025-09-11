MUSEO MAR: ESTRENO DE LOS CAPITULOS SINFONICOS

Este sábado 13 a las 18h retornará el ciclo “Capítulos sinfónicos” en el hall del Museo Provincial de Arte Contemporáneo – MAR. Se trata de encuentros abiertos a la comunidad con la presentación de agrupaciones sinfónicas y de cámara con entrada gratuita.

La presentación significará el regreso de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes bajo la dirección, en ésta oportunidad, de la Licenciada Paula Amorín. El programa que sera interpretado constará de las siguientes piezas: Rapsodia para eufonio y orquesta de James Cornow (orquestación Manuel DiLuca). Eufonio solista: Matías Manto. Pavana para una infanta difunta de Mourice Ravel. Obertura sobre tres temas populares rusos de Nicolai Rimski Korsakov. Siciliana de Gabriel Faure y Danzas Folklóricas Inglesas de Ralph Vauhgan Williams

Acerca de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes:

Integrada por estudiantes de distintas instituciones y músicos independientes, es un espacio autogestionado, abierto a la comunidad sin límites de edad. En sus diez años de actividad se presentó numerosas veces salas de la ciudad como también en Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Maipú, Lobería, Miramar y Balcarce. Como proyecto pedagógico-artístico independiente y autogestionado todos sus integrantes participan ad honorem.

Acerca de la Directora Paula Amorín:

Licenciada en Dirección Orquestal de la Universidad Pontificia Católica Argentina, a cargo del Mtro. Carlos Alberto Vieu. Estudió canto en el Instituto de música “El Estudio” y con la maestra Martha Astegiano. Estudió piano con el maestro Antonio Formaro. Docente en la Escuela de Comedia Musical «Juan Rodó» en la cátedra de Lenguaje Musical durante 2016; Profesora en la Escuela de Música Daniel Chocarro. Integró diversos coros de la cuidad de Buenos Aires en las cuerdas de soprano y contralto. Incursionó como actriz en obras de teatro y comedias musicales. Directora coral de la cooperativa “Lítora Producciones” Asistente del profesor Eduardo Pugliese en la materia Análisis de la Partitura Orquestal en la UCA. Dirigió en numerosas oportunidades la Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias musicales en la sala San Agustín de la UCA. Realizó cursos de producción musical, dirección de cine y doblaje. Docente de canto actualmente e integrante del cuarteto vocal femenino “Artas”

