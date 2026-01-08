MUSEO MAR: VERANO 2026 CELEBRANDO EL ARTE

El Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR presentará a partir del jueves 8 de enero una variada programación impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se trata de una agenda amplia, diversa, accesible e integrada por artistas surgidos del territorio bonaerense.

Luego de cumplir 11 años, millones de visitantes y cientos de artistas nacionales e internacionales el Museo MAR se transformó en polo de referencia del arte contemporáneo en Sudamérica. Miles de estudiantes y comunidades son recibidos a diario mediante el programa de articulación y extensión educativa. Los últimos años el Museo ofreció otra perspectiva hacia y desde la provincia ofreciendo exposiciones en sus salas de artistas consagrados y emergentes de su extensa geografía. Trabajar desde ese posicionamiento implicó dar visibilidad y protagonismo a la producción visual de artistas bonaerenses, ofreciendo a los y las creadoras las condiciones objetivas y subjetivas como industria creativa en el ámbito de nuestro Museo Provincial, proceso que con la actual gestión se viene consolidando por primera vez desde su creación. Al mismo tiempo, se garantiza a todos los sectores sociales el acceso a las artes en la variedad de manifestaciones artísticas que dispone.

MUESTRAS

“QUE PARTE DE QUIEN” – Eduardo Basualdo (Sala I)

La exposición invita al visitante a situarse en una enorme sala que es iluminada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cerca del centro. Su resplandor alcanza cada rincón. Una campana negra de metal, accionada por un motor, una hélice y un sistema de poleas, se eleva y desciende rítmicamente sobre ella. Al cubrir la luz, sumerge la sala en una oscuridad total; al descubrirla, restituye la visibilidad de inmediato. Así, la mirada de los visitantes se interrumpe una y otra vez, y la percepción del entorno se modifica con cada ciclo. En una de las paredes laterales, un dibujo de dimensiones monumentales ocupa casi toda la superficie. La imagen abstracta, en blanco y negro, revela en sus pliegues el proceso que le dio origen. El papel fue replegado repetidas veces sobre sí mismo, aplanado y pintado de negro en toda la superficie. Luego se volvió a desplegar hasta recuperar su tamaño original, exhibiendo al mismo tiempo los planos negros pintados anteriormente y las áreas sin cubrir que permanecieron ocultas entre los pliegues.

“FRAGMENTAR LA OBSOLESCENCIA – PRIMAVERA SILENTE” – Bienalsur (Sala II)

Esta edición el Museo MAR es el Km 383 de BIENALSUR. Anfitrión de una inquietante exposición concebida dentro de un proyecto curatorial que explora obras y artistas que proponen posibles fisuras a la noción moderna de progreso tecnológico, habilitando nuevas formas de observar la materia y el tiempo, las cosas y su durabilidad, con el desafío de fragmentar el futuro actualmente impuesto. Dispuestas en el hall y la sala 2 del MAR, las obras evocan la presencia de las tecnologías en desuso, pero también la obsolescencia de ciertos recursos naturales que no se renuevan, y una dimensión más simbólica, que presenta maneras de mirar, representar y codificar la naturaleza.

“TRAMAS II – In der Pampa” – Colección del Museo E. Petorutti y Guillermo Duvelmeyer (Sala III)

Se trata de una exhibición que reúne nuevamente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y al Museo MAR para establecer diálogos a través del patrimonio artístico bonaerense desde la modernidad hasta la actualidad. La apuesta de la exposición es la de señalar a través de los tiempos que guarda el patrimonio centenario del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti derivas que marcaron su propia historia, la de la Provincia y el país a partir de imágenes que siempre parecen recientes y que apuran todo el tiempo la necesidad de volver a contar. Obras de Raquel Forner, Emilio Pettoruti, Roberto Jacoby, Emilio Renart, entre otros artistas se entrecruzan con piezas de arte contemporáneo adquiridas recientemente en los últimos salones provinciales. Completa la exposición una retrospectiva del artista alemán que se radicó en Tres Arroyos.

MUSEO MAR – VERANO 2026 (Programación)

. Todos los miércoles: Taller acción/sensación (actividad educativa intergeneracional a las 18h). Abrazadxs al tango (es una propuesta artística que convoca a artistas de la canción rioplatense para la realización de clases magistrales, prácticas guiada, espacio de milonga y shows en vivo de tango para todas las edades. A las 19h)

. Jueves 8: «La casa de El Eternauta» (estreno documental y conversatorio)

. Todos los viernes a las 20h: Activaciones en sala performáticas a cargo de Peluche grupo

. Todos los sábados a las 19h espectáculos para infancias: Manik Freak, NOSO3, Anima, Muruya Circo

. Sábado 10 a las 20h: MOSH (es una performance en ensamble que reúne a 20 performers de CAMPO y a la Camerata Mar del Plata, cruzando música sinfónica y artes vivas en una experiencia colectiva).

. Domingo 11 a las 20h: Marplanautas (Jazz)

. Martes 13 a las 19h: Orquesta Sinfónica de Estudiantes. Dir. Mo Tadeo Pivetta. Programa:

Ludwin van Beethoven, “Obertura King Stephen” Op.117”, Verdi, Obertura de la Ópera “Nabucco”, Verdi, Marcha triunfal de la Ópera “Aida”, Modest Mussorgsky “Cuadros de una exposición” y Vaughan Williams, “49th parallel theme song” (obra perteneciente a un film)

. Viernes 16 a las 19h: Post Playa Jam´s (Espacio Laboratorio: ciclo de cuatro encuentros dedicados a diferentes disciplinas del arte contemporáneo. Repite viernes 30)

. Viernes 16 a las 20h: Lecturas de verano presenta a Dolores Reyes



. Sábado 17 a las 20h: ECOFONIAS (Ciclo de conciertos itinerante, dedicado a la exploración sonora y la escucha contemplativa, donde naturaleza, territorio y tecnología se entrelazan en tiempo real. Cada encuentro presenta performances en vivo que construyen paisajes sonoros a partir de grabaciones de campo en el territorio bonaerense, síntesis analógica y dispositivos electroacústicos).

. Domingo 18 a las 20h Julián Fabiani (Música popular)

. Jueves 22 a las 20h: SeiVó (Música de este lado del mundo)

. Viernes 23 a las 20h: Lecturas de verano presenta a Cristian Alarcón y Lorena Vega

. Sábado 24 a las 20h: SOMA DANZA (Danza transfeminista performática – ANATOMÍA Y LATENCIA. Materia y poética de lo invisible)

. Domingo 25 a las 20h: BAWKBAWKBOOM (Jazz)

. Jueves 29 a las 20h: Natalio Sued Cuarteto (Jazz)

. Viernes 30 a las 20h: Lecturas de verano presenta a Pablo Ramos

. Sábado 31 a las 20h: Pleamar pocket (segmento de música en vivo en formato de live set. Line up: Audiota, Lonoz y Ultrasaw)

Recorridos participativos: Todos los días a las 18h

Horario Museo: Martes a domingos 15 a 21 hs (acceso gratis)

