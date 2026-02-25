Música en vivo, danza y recorridos históricos, entre las propuestas destacadas en la programación de la Casa Mariano Mores

El espacio municipal, ubicado en Alem 2469, invita a marplatenses y turistas a disfrutar de conciertos gratuitos, prácticas de tango y visitas guiadas por la historia del reconocido músico. La propuesta incluye presentaciones de diversos ensambles y artistas locales todos los sábados del mes.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUyC) informa la agenda de actividades previstas para marzo en la Casa Mariano Mores, ubicada en el histórico Chalet Ave María en Alem 2469, esquina Gascón. El espacio mantiene abierta la invitación para conocer la trayectoria del gran maestro a través de visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11. Durante estos recorridos, los asistentes pueden conocer la historia, anécdotas y carrera musical de Mores, además de detalles sobre su vida cotidiana en la ciudad, con acceso a las habitaciones y a una exhibición fotográfica de la familia, con entrada gratuita.

Asimismo, la programación incluye los días jueves 12 a las 18.30 una práctica tanguera de acceso libre. La actividad está a cargo de la coreógrafa y bailarina Ibel Villarreal, quien enseña los primeros pasos de esta danza para luego dar paso a una práctica que funciona como antesala de una milonga, ideal para quienes desean iniciarse en el género.

Los espectáculos musicales centrales se desarrollarán los sábados a las 20, siempre con entrada gratuita. El cronograma de conciertos incluye:

Sábado 7: Se presenta «Fusión Mar «, una propuesta que combina electro tango, filosofía y danza. El músico Germán Avellaneda ofrece un set de tango electrónico sobre el cual el periodista y filósofo Bernabé Tolosa realiza narraciones, acompañados por las coreografías de Ibel Villarreal y Wendy Pintos.

«, una propuesta que combina electro tango, filosofía y danza. El músico Germán Avellaneda ofrece un set de tango electrónico sobre el cual el periodista y filósofo Bernabé Tolosa realiza narraciones, acompañados por las coreografías de Ibel Villarreal y Wendy Pintos. Sábado 14: Es el turno del «Quinteto La Cuña» , un colectivo de tango joven que propone una estética moderna del género. La formación incluye a Azul Tomasello en piano, Mateo y Martín Franco en bandoneón y guitarra, y Jorge y Gustavo Vajstjl en contrabajo y violín.

, un colectivo de tango joven que propone una estética moderna del género. La formación incluye a Azul Tomasello en piano, Mateo y Martín Franco en bandoneón y guitarra, y Jorge y Gustavo Vajstjl en contrabajo y violín. Sábado 21: La cantante marplatense Carolina Rubí se presenta junto al guitarrista Ariel Gez en el espectáculo «Noche de clásicos». El dúo aborda los grandes éxitos del tango en una versión criolla de voz y guitarra.

Sábado 28: El cierre del mes estará a cargo del «Ensamble Guitarreras», dirigido por Silvia Castro. Este grupo, integrado por más de diez guitarristas femeninas, interpreta un repertorio de música argentina que une el tango y el folklore, recorriendo obras de autores como Abel Fleury, Astor Piazzolla, Mariano Mores y Atahualpa Yupanqui.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4997970 interno 2944, enviar un correo electrónico a casamarianomores@gmail.com o seguir las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram bajo el usuario @casamarianomores

Comentarios

comentarios