NESTOR EN BLOQUE LLEGA A PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA

El icónico artista, cuya música ha marcado a varias generaciones, llega en el marco de una gira que lo lleva por escenarios de todo el país.

Nestor en Bloque realizará dos funciones en Plaza de la Música de la ciudad de Mar del Plata el próximo viernes 3 de octubre. En la primera de ellas realizará su recital en una función ATP 20hs. Entradas a la venta por sistema Articket

La segunda en ¨Modo Fiesta¨ el evento que revoluciona las noches del país dice presente por primera vez en Plaza de Música Mar del Plata desde las 23:45hs, en esta oportunidad, además, se podrá disfrutar del show de Pinky, entradas a la venta por sistema Articket

El artista alcanzó la fama a sus 17 años cuando comenzó a tocar el teclado en Grupo Red, y en 2002 debutó como cantante en la banda de cumbia villera llamada “La Base”, cosechó miles de fanáticos en el país y Sudamérica.

Luego inició su carrera solista, siendo una figura destacada en su espacio hasta la actualidad en que tiene éxitos como: “Una calle nos separa”, “Mi único amor”, sus nuevos singles “Ella se fue”, “Frágil” junto a Karina la princesita, “Matando la Liga” y tantas más. Su música recorre no solo el país sino también Chile, España, Uruguay, Londres, México, Estados Unidos y muchos lugares más.

