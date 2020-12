Netflix reveló cuáles fueron las series más vistas en el país: hay sorpresas

En un año marcado por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, con crisis económica y social sumada a la sanitaria en la Argentina, mirar series y películas por Netflix fue un pasatiempo y un refugio. Qué fue lo más visto en 2020 en la plataforma líder de streaming

En la época de los inevitables balances anuales, lo que los argentinos miramos en Netflix muestra el variopinto abanico de estados de ánimo que nos atravesaron en paralelo con la pandemia de coronavirus. Todos los ESTRENOS de NETFLIX en diciembre 2020: qué series y películas mirar, cuándo ver Vikings temporada 6Todas las fechas de los estrenos de Netflix en diciembre en un listado completo de las nuevas series y películas que se pueden ver este mes. Desde ET y Mad Max hasta la temporada 6 de Vikingos

El servicio de streaming líder reveló cuáles fueron las tendencias de visualización en la Argentina. Dos aclaraciones: todas las estadísticas en % de diferencia se basan en la diferencia total de horas de visualización entre enero-noviembre de 2019 y enero-noviembre de 2020 para los miembros de Netflix Argentina; y todas las estadísticas de títulos «más populares» se basan en títulos que se estrenaron entre enero y noviembre de 2020.

¿Los datos más sorprendentes?

La visualización de contenido coreano se duplicó. La visualización de contenido turco incrementó en casi 70%. Incremento en casi 70% con base en el número de búsquedas hechas en Netflix en el mes de abril en comparación con marzo. La visualización del género Reality subió más de 65%. La visualización del género Fantasía se triplicó. La visualización de Animé se duplicó. La visualización del género de Romance creció en casi 160%.

Qué series y películas de Netflix fueron las más vistas en la Argentina en 2020



1- Viajamos sin salir de casa

En 2020 los argentinos vimos más contenido coreano que en 2019 sin importar el miedo que nos dio #Vivo.

También nos emocionamos con las series y películas turcas, llevando nuestro amor por este país a nuevos niveles.

Y el mundo viajó también a Argentina con Crímenes de familia, que fue un éxito en Brasil, Grecia, Francia e Israel.

También viajamos en el tiempo con Dark, un thriller alemán que nos capturó y se mantuvo en el top 10 de Argentina por 42 días.

Netflix Crímenes de Familia: película argentina con Cecilia Roth, dónde y por qué verla, de qué se trataLa película Crímenes de familia se estrenó en Netflix. Y en pocos días se convirtió en la más vista en Netflix en la Argentina. Es un policial inspirado en hechos reales. Actúan Cecilia Roth y Benjamín Amadeo. También se puede ver en CineAr.

2- Lloramos

Obviamente. Por eso vimos mucho más drama que el año anterior. A principios de abril, las búsquedas en Netflix de «películas tristes» se dispararon y Milagro en la celda 7, uno de los dramas más populares este año en Argentina, nos hizo tener los pañuelitos de papel a mano.

3 – Liberamos adrenalina

Buscamos realidades diferentes a las nuestras y eso nos llevó a explorar más realities: Jugando con fuego y El piso es lava fueron algunos de los más populares en esta categoría. También disfrutamos de series y películas llenas de adrenalina (y bíceps).Netflix y La Casa de Papel: cuándo sale la temporada 5 nuevaNetflix anunció la temporada 5 y final de La Casa de Papel. La última temporada se está rodando en Dinamarca, España y Portugal. Cuándo se estrena La Casa de Papel temporada final en Netflix

Prácticamente duplicamos la cantidad de contenido de acción que vimos: Misión de rescate, La vieja guardia, Proyecto power y Cobra Kai fueron algunas de las más populares. Y cómo olvidar que fuimos parte de La Resistencia en el atraco de La casa de Papel 4, el thriller más popular en Argentina.

Cobra Kai fue uno de los mayores éxitos de Netflix en 2020. Eso apuró la grabación de la temporada 3. Con fecha de estreno confirmada, la serie que continúa la saga de películas Karate Kid ya tiene tráiler oficial

4 – Nos atraparon los misterios

Con La corazonada y Enola Holmes, dos de los títulos más populares este año en Argentina, acompañamos a sus protagonistas a resolver distintos casos. Netflix: Enola Holmes es la película más vista, de qué se trata y por qué es el nuevo éxito de Millie Bobby Brown, de Stranger ThingsNetflix reveló cuáles son las películas y series más vistas del mes de septiembre. El primer puesto es para Enola Holmes, el filme protagonizado por Millie Bobby Brown, gran estrella de Stranger Things, la serie que batió récords en la plataforma

Pero también nos intrigaron casos reales como Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, que fueron los dos documentales más populares del año en el país.¿Quién mató a María Marta? Pichi Taylor, Carrascosa y Molina Pico, las estrellas de la serie de NetflixEl crimen de María Marta García Belsunce fue uno de los casos policiales más impactantes de la Argentina. Pasó hace 18 años y todavía no se sabe quién mató a María Marta.

5 – Probamos algo nuevo

En una época en la que nos pusimos el delantal y metimos las manos en la masa, las búsquedas en Netflix de «programas de cocina» se dispararon en marzo y shows como Sugar rush: extradulce y Nailed it! nos endulzaron los días. También aprendimos a maquillarnos y ponerle color a 2020 con la segunda temporada de Glow Up: La próxima estrella del maquillaje. Y no nos olvidemos de las clases de ajedrez que nos dio Gambito de dama.Gambito de Dama, el estreno de Netflix más visto: de qué se trata la miniserie y quién es la actriz argentina Anya Taylor-JoyLa miniserie protagonizada por la «argentina» Anya Taylor-Joy se ha convertido en el gran éxito de la plataforma de streaming, que además ofrece la posibilidad de apreciar su vestuario en un museo online

6 – Nos reímos y nos enamoramos

Nada como una buena historia de amor para devolvernos la ilusión. Por eso, en Argentina vimos más romance este año: El stand de los besos, Amor garantizado e Intercambio de princesas 2 fueron los títulos elegidos. Pese a todo, este año también nos reímos con comedias como Sex education, Casi feliz y Emily en París, que fueron algunos de los títulos más populares en este género.Emily en París en Netflix: cómo es la serie en versión millennial de Sex and The City protagonizada por Lily CollinsLa serie Emily en Paris es uno de los estrenos del mes de octubre en Netflix. Lleva la firma del creador de Sex and The City. Se trata de una joven millennial estadounidense que se muda por trabajo a Francia. La protagonista es Lily Collins, una estrella en ascenso.

Extrañamos a nuestras familias más que nunca, por lo que llenamos el vacío con dinámicas familiares complejas como las que vimos en Poco ortodoxa.

