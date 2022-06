Ni un femicidio más: habrá movilización este 3 de junio

Luego de dos años de emergencia sanitaria la movilización callejera nos convoca nuevamente. Las calles son el lugar de encuentros y reclamos populares.

A 7 años del femicidio de Chiara Paez, la desigualdad y la violencia por motivos de género no disminuye, siendo sus formas más extremas los femicidios, travesticios y transfemidicios.

Entendemos que es necesario y urgente el compromiso de la sociedad en su conjunto para erradicar la violencia machista, visibilizar y desnaturalizar cada conducta, mensaje, juicio de valor que reproduzca roles y estereotipos de género es una responsabilidad de todas, todos y todes.

Las organizaciones sociales, los clubes, centros culturales, sindicatos, partidos políticos etc. deben comprometerse en sus políticas institucionales a transversalizar la perspectiva de género y diseñar acciones concretas orientadas a prevenir y erradicar la violencia patriarcal.

No obstante, consideramos que el Estado en sus distintos niveles es responsable de implementar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales.

Por ello, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata /Batán expresa exigencias concretas prioritarias para erradicar definitivamente la violencia machista:

Políticas públicas urgentes con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y presupuesto acorde a la gravedad de las vulneraciones de derechos a mujeres y disidencias.

Sanción y cumplimiento de la nueva ordenanza de Emergencia en violencia por motivos de género y diversidad en su totalidad.

Designación urgente de personal idóneo a nivel municipal para garantizar la asistencia integral y oportuna a las personas en situación de violencia por motivos de género.

Repudiamos la NO adhesión del municipio a los programas nacionales y provinciales de asistencia a víctimas de violencia de género.

Descentralización de la atención integral de la Dirección de Políticas de Género, con el nombramiento del personal necesario.

Pago efectivo y en término de las becas de vulnerabilidad a mujeres y disidencias en situación de violencia.

Acceso habitacional y laboral a víctimas de violencia de género.

Incorporación de la perspectiva en discapacidad en los recursos y diseños de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

Implementación de la lengua de señas en todas las reparticiones públicas.

Cumplimiento del cupo del 4% para personas con discapacidad.

Cumplimiento del cupo laboral travesti trans.

Atención integral e interdisciplinaria las 24hs. garantizada por el municipio.

Implementación inmediata de la Ley Micaela mediante un cronograma que contemple a la totalidad de todas las personas trabajadoras, personal jerárquico y funcionarias/os del municipio.

No a la criminalización de las personas travestis trans en situación de prostitución, repudiamos todo proyecto que intente criminalizar y estigmatizar a las personas en situación de prostitución.

Reforma judicial democrática y feminista.

Justicia para las víctimas de femicidios, travesticios y transfemicidios.

Patrocinio gratuito especializado para víctimas de violencia de género.

Justicia con perspectiva de género.

Juicio político a los jueces misóginos y machistas.

Protección y reparación a las víctimas y sanción a los agresores.

Cumplimiento URGENTE de la ley Micalea para todo el personal que se desempeña en el Poder Judicial.

Asignación de mayores recursos a las comisarías de las mujeres para garantizar atención adecuada y no revictimizante.

Atención especializada en todas las comisarías.

Urgente nombramiento del cuerpo médico forense en la ciudad.

No a las redes de trata.

Asignación de presupuesto para la atención integral de personas sobrevivientes de las redes de trata.

Justicia por todas las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia.

Basta de revinculaciones forzadas con progenitores abusadores

Cumplimiento de la ley Micaela a todo el personal de las fuerzas de seguridad.

Emergencia Nacional en Violencia por motivos de género.

Reconocimiento social y económico de las Promotoras de prevención en violencia de género.

Implementación de la Ley Micaela en todas las áreas del gobierno nacional.

Exigimos aparición con vida de Tehuel.

Cabe recordar que se invita a todos los familiares de víctimas de femicidios de la ciudad de Mar del Plata y Batán a portar la bandera violeta con los nombres de las víctimas que encabezará la marcha. Por cuestiones relativas al cuidado de la marcha este año no se realizarán actividades previas pero si un importante cierre con la voz de los familiares y víctimas de violencia de género. Invitamos a aquellos familiares que quieran intervenir a ponerse en contacto con el Movimiento de Mujeres y Diversidad.

El viernes 3 de junio la marcha comienza a las 17:30 con el siguiente recorrido: Av. Luro y Mitre para continuar hasta la calle Buenos Aires, doblando en Rivadavia hasta Av. Independencia y nuevamente Av. Luro hasta Mitre.

