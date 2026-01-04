Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en EEUU: qué pasará tras la detención y las penas que podría enfrentar el líder venezolano

El líder venezolano quedó detenido en Nueva York y afronta cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos tras ser capturado en Caracas y trasladado a Nueva York, donde quedó a disposición del tribunal federal del Distrito Sur, en un proceso judicial que lo expone a penas de extrema gravedad y marca un punto de quiebre en la relación entre Washington y América Latina.

El presidente venezolano fue ingresado bajo custodia federal luego de una operación que derivó en su traslado a territorio estadounidense. La causa quedó radicada en el Distrito Sur de Nueva York, un fuero clave en el juzgamiento de grandes organizaciones criminales internacionales y de figuras políticas acusadas de narcotráfico.

Según confirmó la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, Maduro será juzgado por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y delitos vinculados al uso de armas de guerra. La acusación formal sostiene que el mandatario encabezó durante más de dos décadas una estructura criminal destinada a introducir cocaína en Estados Unidos.

Tras su arribo a Nueva York, Maduro quedó alojado en una prisión federal de máxima seguridad mientras se organizan las primeras audiencias del caso. El lunes deberá comparecer ante el juez del Distrito Sur, donde se formalizará la imputación y se definirán los próximos pasos procesales.

El escrito acusatorio, de 25 páginas, involucra también a su esposa, Cilia Flores, y describe una presunta red que habría utilizado recursos del Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de drogas. La fiscalía considera que se trata de una organización criminal transnacional con capacidad para afectar la seguridad nacional estadounidense.

