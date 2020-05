No descartan mudar el fútbol a provincias sin coronavirus

Tomando como ejemplo el básquet de España, el ministro Matías Lammens dejó la puerta abierta al regreso del fútbol en sedes sin circulación de coronavirus

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, aseguró que, si bien no es una decisión que depende de su estructura, el fútbol podría tener como alternativa retomar la competencia en las provincias del norte argentino, que tienen nulo o contagio controlado de coronavirus.

«Es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van«, explicó el funcionario, en declaraciones televisivas.

No obstante, el ex presidente de San Lorenzo de Almagro opinó que no es «ninguna locura«, aunque aclaró que los planteles deberían estar «encerrados en hoteles«, tal como ocurrió en España con el básquetbol.

Formosa y Catamarca son las dos provincias que no han reportado casos positivos de coronavirus. Además, La Pampa -sólo presentó casos «importados»-, Jujuy, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Chubut hace 14 días que no tienen nuevos positivos.

«En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos«, agregó Matías Lammens.

Por otro lado, anticipó que el Gobierno nacional anunciará durante la próxima semana nuevas medidas para colaborar con las instituciones afectadas por la crisis derivada de su cierre temporal por el coronavirus.

«En la semana estaremos lanzando junto al presidente Alberto Fernández un plan de obras para los clubes con un doble objetivo: mantener la infraestructura y dinamizar la economía«, comentó

