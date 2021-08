¡No eran camarones!: especialistas aclararon qué era el fenómeno que apareció en la playa

El fenómeno de una “alfombra de camarones” llamó la atención este fin de semana en Playa Grande.

Si bien en un primer momento se pensó que eran camarones, especialistas del Inidep aclararon que se tratan de peisos, que son como “unos parientes cercanos” pero que no se comercializan.

“La hipótesis que tenemos es que estarían cerca de la costa comiendo o perseguidos por un pez, cuando cambió el viento produjo la ola y lo llevó hasta la costa. En provincia de Buenos Aires nunca hemos visto esto, si en la Patagonia”, expicó Paula Meriondo, investigadora del Indep.

“Es común que estén en el mar pero no tan cerquita de la playa. No tiene valor comercial porque es muy chiquito, si bien se come pero en volúmenes muy chico”, agregó.

Asimismo, recomendó a la gente que se acercó a juntarlos no comerlos hasta tanto estén los estudios realizados.

