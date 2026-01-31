NOCHE DE ROCK: CIENTÍFICOS DEL PALO SE PRESENTA ESTE SÁBADO JUNTO A HOMBREPIÉ 

Las bandas compartirán escenario en una noche que reunirá dos generaciones de músicos de la escena independiente argentina en uno de los barrios con mayor tradición rockera de Mar del Plata.

La cita será este sábado 31 de enero a las 20:00 en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830). Entradas a la venta a través de ticketmas.ar y en efectivo en Leona Café (Entre Ríos 2411). Show apto para todo público.

Científicos del Palo, el trío marplatense integrado por Pepo San Martín en guitarra y voz, Carlos “Popete” Andere en bajo y Manu Cena en batería, presentará un show que recorrerá material de sus siete discos. El grupo, que se fundó en los 2000´s fusiona rock con bases funk, ritmos folklóricos y reggae. Se caracterizan por una lírica que deja entrever su línea ideológica con letras que analizan lo social, la existencia y relaciones humanas.

Durante 2025, CDP realizó una extensa gira por distintas ciudades del país, que tuvo su cierre a fines de noviembre en el Teatro de Flores, en la Ciudad de Buenos Aire, ahora ya se encuentran trabajando en el lanzamiento de su disco en vivo “Justicialista, Volumen 3”, material que estará acompañado por un video que compila imágenes de diferentes shows a lo largo de su historia.

La apertura de la noche estará a cargo de Hombrepié, banda de rock alternativo formada en noviembre de 2016 en Mar del Plata. El proyecto está liderado por Joaquín Stanzione (guitarra y voz) y Max Szlinger (batería y voz), núcleo creativo desde el cual se desarrollan las composiciones y la identidad sonora del grupo. Su música fusiona la fuerza del rock con la sensibilidad de la canción y la experimentación sonora, transitando con naturalidad entre riffs eléctricos, climas introspectivos y ritmos de raíz latinoamericana.

A lo largo de su recorrido, Hombrepié trabajó con distintos músicos invitados que conforman la full band en vivo, destacándose la participación de Juan Ante en guitarra y Germán D’Aloia en bajo. Esta formación ampliada permite llevar al escenario una propuesta sólida y cuidada, con arreglos definidos y una impronta rítmica marcada.

Tras el lanzamiento de “Mambo” en 2025, Hombrepié continúa desarrollando su identidad artística con su último single, “Sus Caramelos”, una canción que explora la tensión entre el deseo, la confusión emocional y las contradicciones de los vínculos contemporáneos.

La fecha en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto propone una noche donde conviven distintas miradas generacionales, el espíritu del rock independiente y el ritual del show en vivo en uno de los lugares más rockeros y culturales de Mar del Plata.

