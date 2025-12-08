Noche “redondita”: Una Obra Redonda con su “Experiencia Ricotera” y Mala Sangre cierran el 2025 en Brewhouse

Una Obra Redonda, el emocionante espectáculo sobre la historia de Patricio Rey vuelve a Mar del Plata con su show “Experiencia Ricotera”, con nuevas escenas y canciones, el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 en BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Será una noche “redondita” para los fanáticos del Indio Solari y su banda ya que no sólo es apta para todo público (mayores de 5 años), sino que el cierre de la velada será de la mano de la banda marplatense Mala Sangre. Las entradas ya están a la venta por Cultutickets.

El homenaje multisensorial a Patricio Rey comenzó el 2025 con una explosiva función en Mar del Plata, que le valió la nominación a los premios Estrella de Mar, y una ‘Gira por el Conurbano Redondo’ que los llevó a distintos escenarios en Quilmes, Hurlingham, Tigre, Laferrere, Temperley, San Justo, Tortuguitas y Lomas de Zamora; y al teatro de Flores por cuarta vez. Gloria Carrá, Lucas Solari, Beto Olguín, Felipe Barrozo y Gastón Laganá, participaron de estas funciones.

“Volver a Mar del Plata, por tercera vez, es la consolidación de nuestro proyecto. Nos indica que lo que pensamos, aquello de recorrer el país con nuestro homenaje, va por buen camino”, aseguran los artistas.

Ahora, este colectivo artístico cierra el año con un homenaje renovado de la mano de su banda en vivo y tesoros del baúl de Patricio Rey, imágenes históricas e inéditas y el guionista y actor Fernando Casas como un presentador que realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001.

Una paleta socio-política del país que aborda los padecimientos e inquietudes de las juventudes es este espectáculo que promete emocionar, sentir bronca y goce, comunión.

“La última función pasada de enero en Gap! De Mar del Plata fue explosiva. La reacción del público en cada escena y canción, durante el relato histórico nos conmovió. Esta es una ciudad clave para entender la explosión de Los Redondos. En la ciudad presentaron Luzbelito en 1996, y en 1999 ellos y sus seguidores fueron víctima de la violencia que la policía ejercía sobre la juventud”, confiesan los realizadores del show.

