¿Nochebuena nublada y con lluvias? Cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre en Mar del Plata

El SMN emitió un alerta amarillo por tormenta para la tarde de hoy en todo General Pueyrredon, a horas de la celebración de Nochebuena. «El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual», informaron.

«Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora durante las tormentas», agregaron desde el SMN.

Según el pronóstico del SMN, en la mañana se presentarán 23 grados, con vientos de entre 13 y 22 km/h desde el oeste.

Para la tarde, momento en el que rige el alerta, se esperan tormentas fuertes (probabilidad de lluvia entre el 40 y el 70%), mientras que la temperatura aumentará a 26 grados -esperada como la máxima del día-. Asimismo, el viento incrementará su intensidad a entre 23 y 31 km/h desde el sudoeste, mientras que se registrarán ráfagas de hasta 60 km/h.

Durante la noche habrá tormentas aisladas, mientras que la temperatura bajará hasta los 16 grados y viento del sudeste a 23-31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Fuente: SMN.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la casa.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

