“Nos vamos”: la desoladora postal del centro que cambia el mapa comercial de Mar del Plata

Cada vez más comercios dejan la calle en busca de reducir costos y migran a formatos alternativos. En cuatro cuadras, más de 10 locales vacíos.

Entran y salen con la persiana a media asta. Tienen que cargar varios muebles a un camión de mudanza, que los espera en la puerta. Están enRivadavia casi Catamarca y desarman un local inmenso, con un imponente jardín vertical, en el que por años funcionó una reconocida blanquería y textil del hogar. El plotter del vidrio lo explica todo:“Nos vamos”.

Lejos de ser una excepción, la postal parece multiplicarse en el microcentro de la ciudad: en sólo cuatro cuadras, casi 10 locales en alquiler, con vestigios de que ahí funcionó hasta no hace mucho un comercio a la calle.

En diálogo con Mi8, hace unos pocos días, el propietario de una inmobiliaria dedicada al rubro de los locales reconoció que “hay un reacomodo” y que muchos emprendedores y comerciantes que buscan otros lugares donde funcionar para “abaratar costos”.

Rivadavia casi Catamarca

“No es una tendencia marcada todavía, pero se empieza a ver gente que deja el local y alquila oficinas que las terminan convirtiendo en showroom para vender, sobre todo, vía redes.”, explicó el martillero Francisco Valencia.

Aunque los datos no son de Mar del Plata, sirven de referencia, porque ofrecen un panorama sobre dos polos comerciales muy importantes. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a raíz de un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), durante enero-febrero de 2026 -en comparación con el mismo relevamiento de 2025- se registró un crecimiento de 180% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales de La Plata.

Rivadavia casi La Rioja

Esta variación, se subraya en el informe, “estuvo magnificada por la baja base de comparación, dado que en el primer bimestre del año pasado solo se habían detectado 5 locales inactivos”. Asimismo, comparado con el bimestre previo, noviembre-diciembre de 2025, hubo un aumento de 7,7%.

Por su parte, un relevamiento muy parecido en CABA, dio cuenta que el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 38,5% en relación a lo que sucedió en el mismo período de 2025. En concreto, durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.

Catamarca casi Luro

Fuente: MI8

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