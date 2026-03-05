Nublado, fresco y con alguna lluvia: cómo estará el clima este jueves 5 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 19 grados y cielo cubierto durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada con algunas inestabilidades y cielo cubierto.

En la mañana se presentarán 16 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector este. Además, se espera una probabilidad de lluvias de entre el 40 y el 70%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 19 grados, la máxima de hoy. Asimismo, la intensidad del viento aumentará hasta los 31 km/h, mientras que se registrarán también algunas ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este jueves, según el SMN, la temperatura bajará hasta los 15 grados, cerrando hacia una jornada fresca.

Fuente: MI8

