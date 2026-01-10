Mirador Virtual Mobile

Nublado pero agradable: cómo estará el clima este sábado 10 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 23 grados pero cielo cubierto.

Para este sábado en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada nublada -nuevamente- pero con temperaturas más que agradables.

En la mañana se presentarán 21 grados, con cielo nublado y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector norte.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta la máxima esperada de 23 grados. En cuanto al viento, subirá su intensidad a entre 13 y 22 km/h desde el este.

Finalmente, para la noche, el termómetro indicará un descenso hasta los 19 grados.

