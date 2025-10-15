Nublado y con máxima arriba de los 20º: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la ciudad.

Para el arribo de mitad de octubre en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable pero con cielo cubierto en este miércoles 15 de octubre.

En la mañana, predominarán 17 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora soplando desde el norte y ráfagas que se registrarán a entre 42-50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su pico máximo esperado para la jornada: 23 grados, con vientos que reducirán su intensidad a entre 13-22 km/h.

Finalmente, para la noche, se espera que la temperatura descienda hasta los 18 grados, al igual que el viento, que dirá presente a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios