Nublado y con probabilidad de lluvias: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo cubierto y una temperatura máxima de 23 grados.

Para afrontar la mitad de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de miércoles con cielo mayormente nublado y una leve probabilidad de lluvias.

La mañana iniciará con 21 grados y cielo cubierto. Asimismo, el viento soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noreste.

Para la tarde, la temperatura tocará su pico máximo esperado: 23 grados, con una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10 y el 40%.

Durante la noche, el porcentaje de tormentas se mantendrá, mientras que la temperatura descenderá a 18 grados.

Fuente: Mi8

