Nublado y con térmica bajo cero: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre en Mar del Plata

Para el jueves 4 de septiembre en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada predominada por un cielo mayormente nublado y mucho frío.

En la mañana se prevén 4 grados, pero la térmica se ubica bajo cero. Además, hay una leve probabilidad de entre el 10 y el 40% de chaparrones. Además, el viento soplará a entre 32 y 41 kilómetros por hora desde el sudoeste, con ráfagas de entre 42-50 km/h.

Para la tarde, el cielo marplatense se cubrirá de nubes y la temperatura aumentará a 10 grados. Asimismo, el viento reducirá su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, de cara a la noche del jueves, el SMN indica que la temperatura bajará a 5 grados, con vientos que también bajarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

