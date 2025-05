Nublado y hasta neblinoso: cómo estará el clima este martes 13 de mayo en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará cubierto de neblina por la mañana y luego se mantendría mayormente nublado. También se esperan fuertes vientos.

Martes 13, no te cases ni te embarques. La mala fortuna que rodea a este tipo de días incluyó al clima, ya que este martes 13 de mayo se espera un día nublado y neblinoso en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana habrá niebla, con 13º C de temperatura. A la tarde el panorama cambiará a ventoso y a la noche el cielo estará mayormente nublado.

La temperatura máxima será de 20º C, y a la noche bajará a 16º C. No hay precipitaciones pronosticadas.

El viento soplará durante toda la jornada desde el norte, primero a 23-31 kilómetros por hora. Luego bajará su intensidad a 13-22 km/h, pero con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Al anochecer la velocidad del viento volvería a ser de 23-31 km/h, también con ráfagas de 42 a 50 km/h.

