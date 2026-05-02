 Otra jornada exitosa de Recepción de Materiales Reciclables en la UNMDP

En el marco de sus acciones de sostenibilidad y economía circular, se llevó a cabo la decimoquinta edición de las Jornadas de Recepción de Materiales Reciclables de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En esta oportunidad se recuperaron:

• 2100 Kg desechos tecnológicos.

• 822 kg de papel, cartón, plásticos y metales.

• 205 lts de aceite

• 149 kg de tapitas

• Cooperadora de Hospitales:

◦ 2413 Prendas adultos y niños.

◦ 302 pañales

◦ 100 pares de zapatos

◦ 270 otros varios

• 92 lentes para la Asociación Amigos Solidarios por la Salud.

• medicamentos:

◦ 1000 comprimidos

◦ 30 cremas

◦ 30 otros

Desde la organización destacaron que en las 14 ediciones anteriores ya se recuperaron más 50 toneladas de residuos tecnológicos; más de 10 toneladas de ecobotellas; más de 5 toneladas de tapitas; más de 1.500 litros de aceite vegetal; más de 5 toneladas de papel, cartón, plástico y metales; más de 5000 prendas de vestir; más de 100.000 medicamentos vencidos; y 322 lentes.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a través de su Secretaría de Vinculación con el Medio, en conjunto con el Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET) y el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con múltiples organizaciones locales, coorganizaron esta campaña de recuperación y sensibilización sobre materiales reciclables con el objetivo de sensibilizar y actuar en la recuperación y tratamiento de residuos tecnológicos, papel, cartón, plástico y metales y tapitas plásticas, dar un destino social a ropa en desuso y aceite vegetal usado, tanto al interior de la comunidad universitaria como fuera de la misma y disponer adecuadamente medicamentos vencidos, con participación de múltiples organizaciones y pymes locales.

En esta ocasión, se contó con la participación de más de 30 instituciones del entramado socio productivo local y regional, vitales para la coordinación y difusión de la acción.

Para más información: vinculacion@eco.mdp.edu.ar

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