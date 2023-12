Nueva caída de ventas comerciales: noviembre con una disminución del 8,7%

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), presentó un nuevo informe relacionado, en este caso, a las ventas del mes de noviembre de 2023, del cual surge que las ventas en unidades vendidas disminuyeron un 8,7% promedio en el sector comercial comparado con noviembre del año pasado.

Con respecto al mes anterior, octubre de 2023, la variación también fue negativa en un 8,2% intermensual.

“En un mes muy particular en varios años por el balotaje, se continuó con la caída de ventas interanuales los últimos meses confirmando en Mar del Plata la misma tendencia nacional informada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Mientras quienes consideran las ventas de forma positiva no llegan al 35%, quienes consideran sus utilidades en el mismo sentido no alcanzan el 27%, lo que sigue demostrando que el comerciantes resignan utilidad y precio tratando de mantener su flujo de efectivo.” manifestó el presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid.

En un contexto de alta incertidumbre atravesado por las expectativas relacionadas a los resultados electorales, y posteriormente por las medidas económicas que el nuevo Gobierno Nacional tomará a partir del 10 de diciembre, los comerciantes mencionaron que las ventas fueron consideradas como regulares para el 37,4% de los encuestados, malas para el 26,6%, y pésimas para el 1,6%; mientras que quienes consideraron las ventas de manera positiva, las calificaron como buenas el 31,3%, y muy buenas sólo el 3,1% restante de los comerciantes.

Frente al persistente contexto inflacionario, al ser consultados por el desempeño de su utilidad, los comerciantes indicaron Regular el 42,2%, Mala el 26,5% y Pésima el 4,7%; mientras que la consideraron Buena el 25% y Muy Buena el 1,6% restante.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Al analizar la perspectiva de evolución de las ventas en los próximos 6 meses, los comerciantes que sostuvieron que aumentarán se ubicaron en un 32,8%, mientras quienes consideraron que se mantendrán sin variaciones fueron el 37,5%, y el 29,7% restante cree que disminuirán.

Respecto de cómo evolucionará la toma de personal para el próximo semestre, el 89,1% contestó que no realizará variaciones, y el 10,9% que aumentará su personal.

Con respecto al próximo bimestre, y ante la pregunta si preveía realizar inversiones, el 26,6% contestó que SI, el 70,3% contestó que NO, y el 3,8% que “lo está evaluando”.

REPOSICIÓN DE MERCADERÍAS

En otro sentido, el 77,8% manifestó que persisten los problemas para reposición de mercaderías vendidas. En tanto un 22,2% negó tener esa dificultad.

Quienes, ante la mencionada consulta respondieron que hay inconvenientes para reponer stock, señalaron en un 59,6% que la problemática es mayor que el mes anterior, el 36,2% dijo ser igual y el 4,3% menor.

El universo de los entrevistados se conformó por los siguientes rubros distribuidos en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata: Alimentos y bebidas; Artículos de gas y plomería; Cerrajería y ferretería; Bazar, decoración y regalería; Calzados y marroquinería; Farmacia; Indumentaria; Lencería; Materiales eléctricos e iluminación; Materiales para la construcción Óptica; Perfumería; Colchonerías; y Muebles, entre otros.

