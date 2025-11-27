Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Santa Mónica, la sede de Bomberos de San Patricio, El Coyunco, la Sociedad de Fomento Faro Norte y en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal. También habrá dos jornadas de vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad. Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente a las esterilizaciones se brindarán charlas sobre tenencia responsable.

Desde el lunes 1 al viernes 5 de diciembre una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Santa Mónica, ubicada en Misiones 3944. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

En la misma fecha, un dispositivo estará presente en la Sede Bomberos de San Patricio de Calle 461 entre 20 y 22. Los vecinos deben presentarse antes de las 8 con DNI.

Además, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán también de lunes a viernes antes de las 10.

Mientras que el sábado 6 de diciembre estará en la Escuela 8 de El Coyunco. Podrán concurrir vecinos de la zona con DNI en mano, antes de las 8.

También, el mismo sábado, estará en la Sociedad de Fomento Faro Norte, sita en Sánchez de Bustamante 3460, antes de las 8.

Las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio a todos los vecinos se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.

Por otro lado, también se realizará vacunación antirrábica este jueves 4 de diciembre a las 9 en el CDI Barrio Pueyrredon (Calabria 7877) y viernes 5 de diciembre en mismo horario en la Sociedad de Fomento Santa Mónica (Misiones 3944).

Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

