Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

Los dispositivos funcionarán en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, el CIC Malvinas, y la Asociación Vecinal de Fomento Bosque Grande. Además, se realizarán jornadas de vacunación antirrábica. Para conocer los requisitos y el cronograma semanal, los vecinos pueden ingresar www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las castraciones se realizarán del lunes 5 al viernes 9 a las 9 y el sábado 10 a las 8. Por su parte, el CIC Malvinas, ubicado en Santa Cruz 8003, funcionará de lunes a viernes antes de las 8.

En los mismos días y horario, el dispositivo funcionará en la Asociación Vecinal de Fomento (AVF) Bosque Grande, ubicada en la calle Reforma Universitaria 1655.

Mientras que el sábado 10, antes de las 8, el servicio estará disponible en el Centro Cultural Batán ubicado en calle 128 entre Colectora y 143. En este caso, la atención será exclusiva para vecinos de la zona, quienes deberán concurrir con DNI en mano.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Vacunación antirrábica

El servicio de vacunación antirrábica se encuentra disponible de lunes a sábados de 8 a 13 y sin turno previo en la sedes de Zoonosis, ubicadas en Hernandarias 10200 o en Canesa esquina Guanahani.

Además, el jueves 8 a las 9 se aplicará la vacunación antirrábica en el CIC Malvinas, ubicado en Santa Cruz 8003. Y el viernes 9, en el mismo horario, se brindará el servicio en Plaza España.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Comentarios

comentarios