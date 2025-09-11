Nuevo veto a la Ley de Financiamiento Universitario: docentes de la Unmdp van al paro y se suman a la tercera Marcha Federal

Adum anunció que este viernes 12 de septiembre habrá un paro docente en la Unmdp. Trabajadores nodocentes también se suman a la medida de fuerza. «Hubo veto, hay paro y marcha federal», dijeron.

A partir del nuevo veto del presidente Javier Milei al proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario aprobado en agosto por el Congreso nacional, la Agremiación Docente Univeristaria Marplatenses (Adum) confirmó que este viernes 12 de septiembre habrá un paro docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), y también adelantaron que se realizará la tercera Marcha Federal Universitaria cuando los legisladores debatan el veto presidencial. «Hubo veto, hay paro y marcha federal», manifestaron.

«El Gobierno nacional volvió a vetar la Ley de Financiamiento que aprobó el Congreso hace semanas. Como habíamos anticipado, los y las docentes universitarias vamos al paro, realizamos clases públicas y nos preparamos para la tercera Marcha Federal Universitaria», comunicaron desde Adum.

De esta manera, hoy habrá clases públicas en el Complejo Universitario «Manuel Belgrano», en Funes 3360, y mañana viernes 12 de septiembre habrá un paro total de actividades de los docentes afiliados a Adum. «Resistimos la destrucción de la universidad y defendemos la educación pública», sostuvieron.

Además, Adum y demás agrupaciones universitarias se acoplarán a la tercera Marcha Federal Universitaria. Así lo habían anticipado en la Marcha Local realizada el pasado 2 de septiembre, en otra jornada de paro docente en la Unmdp.

«Nos convoca la posibilidad del veto. Es el segundo año consecutivo que logamos que se apruebe la Ley de Financiamiento Universitario, pero hasta el 15 de septiembre el presidente Javier Milei puede vetar o no. En años anteriores tuvimos marchas muy multitudinarias con amplio respaldo de la sociedad, así que queremos transmitir que estén atentos a si este veto se produce, porque todas las universidandes nacionales está pensando en una tercera Marcha Federal Universitaria», había dicho el secretario general de Adum, Pedro Sanllorenti.

Sanllorenti deslizó que la posible fecha de tratamiento del veto en el Congreso y de la Marcha Federal Universitaria, con medida de fuerza incluida, podría ser el próximo miércoles 17 de septiembre, a la espera de confirmación.

«Esperábamos el veto o el veto parcial de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno va a hacer la judicialización con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado», explicó.

Por su parte, la Asociación del Personal Universitario de la Unmdp (APU) también confirmó un nuevo paro para este viernes 12 de septiembre y su participación en la Marcha Federal. «Estemos más unidos que nunca para seguir resistiendo los embates del Gobierno nacional», manifestaron desde el gremio de los trabajadores nodocentes.

Fuente: Mi8

