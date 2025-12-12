OBRAS DE GUILLERMO DÜVELMEYEREN EL MUSEO MAR

Mirador Virtual Mobile

Este sabado 13 de diciembre será la inauguración de la muestra del artista alemán Guillermo Düvelmeyer radicado en la Provincia de Buenos Aires y que lleva por título “In der Pampa”. Estas obras se integran a la exposición ya existente de Tramas II constituída a través del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti.

Düvelmeyer nació en Herringhausen, Alemania, en 1893, y falleció en 1957 en Tres Arroyos. Antes de emigrar a nuestro país formó parte del movimiento de renovación artística en Berlín y en Hannover y participó en varias exposiciones colectivas de vanguardia junto a Kandinsky, Klee, Chagall y Schwitters.

Mientras cientos de artistas latinoamericanos emprendían sus viajes iniciáticos a los “centros”, este artista alemán se desplazó hacia los bordes. Llegó el 19 de octubre de 1923 y se registró en la aduana como “Pintor de arte”. Pintó cuadros abstractos entre gallinas, gansos y palomas que entrenaba para la sociedad colombófila de Tres Arroyos. Amaba las aves y vivía de pintar paredes.

