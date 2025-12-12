OBRAS DE GUILLERMO DÜVELMEYEREN EL MUSEO MAR

Este sabado 13 de diciembre será la inauguración de la muestra del artista alemán Guillermo Düvelmeyer radicado en la Provincia de Buenos Aires y que lleva por título “In der Pampa”. Estas obras se integran a la exposición ya existente de Tramas II constituída a través del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti.

Düvelmeyer nació en Herringhausen, Alemania, en 1893, y falleció en 1957 en Tres Arroyos. Antes de emigrar a nuestro país formó parte del movimiento de renovación artística en Berlín y en Hannover y participó en varias exposiciones colectivas de vanguardia junto a Kandinsky, Klee, Chagall y Schwitters.

Mientras cientos de artistas latinoamericanos emprendían sus viajes iniciáticos a los “centros”, este artista alemán se desplazó hacia los bordes. Llegó el 19 de octubre de 1923 y se registró en la aduana como “Pintor de arte”. Pintó cuadros abstractos entre gallinas, gansos y palomas que entrenaba para la sociedad colombófila de Tres Arroyos. Amaba las aves y vivía de pintar paredes.

