Ofertas de empleo en Mar del Plata: los puestos disponibles y cómo postularse esta semana

Todos los avisos disponibles y cómo postular a cada uno de ellos.

La Municipalidad de Mar del Plata actualizó las oportunidades laborales disponibles a través del portal oficial de la Oficina de Empleo, que renueva sus avisos todas las semanas. En esta ocasión se publicaron búsquedas en panadería, autoservicios, gastronomía, construcción, salud, industria y Parque Industrial, con distintos perfiles y requisitos según el puesto. Para postularse es necesario enviar un mail a ofertasempleo@mardelplata.gov.ar indicando en el asunto el número de pedido correspondiente y el CUIL en el cuerpo del mensaje. Quienes aún no estén registrados deben aclararlo en el correo.

Entre las ofertas más recientes figura el Pedido Nº 5003 para panadero, destinado a personas de 20 a 55 años con experiencia comprobable en manejo de sobadora y amasadora para elaborar discos de tartas y empanadas. La jornada laboral es de 13 a 21 h con un franco semanal y el puesto se desarrolla en Mar del Plata.

También se solicitaron cajeros de autoservicio (Pedido Nº 5002) para la zona de Avenida Independencia y Libertad. Se requiere experiencia en atención de cajas, medios de pago y sistema de facturación. La búsqueda está orientada a mayores de 20 años, con trabajo de lunes a sábados entre 6 y 8 horas diarias.

En el mismo autoservicio se abrió la búsqueda para repositor y cortador de fiambre (Pedido Nº 5001), con tareas de reposición desde cámaras de frío y manejo de máquina de cortar fiambres. La jornada es similar: de lunes a sábados entre 6 y 8 horas por día y se requiere experiencia comprobable.

En el rubro construcción, el Pedido Nº 5000 busca ayudantes para diversos trabajos generales en obra. Está orientado a hombres mayores de 18 años, con horario de lunes a viernes de 8 a 17 h.

Otro aviso destacado es el Pedido Nº 4999, que solicita panadero/facturero con conocimientos de hojaldrado para una cafetería ubicada en el centro. Se requiere tener entre 25 y 50 años y disponibilidad para trabajar media jornada de lunes a sábados.

En el sector salud, el Pedido Nº 4998 está dirigido a licenciados en Psicología para geriátrico en Punta Mogotes. Se requiere monotributo, matrícula y capacidad para realizar evaluaciones, tests e informes clínicos vinculados a PAMI.

La industria alimenticia también sumó personal: el Pedido Nº 4997 selecciona operarios para fábrica de chacinados. Se buscan hombres de 27 a 50 años con secundario completo, curso de manipulación de alimentos vigente, conocimientos en seguridad e higiene y elaboración de embutidos. La jornada es de lunes a viernes de 6 a 15 h.

En el rubro gastronómico se publicaron varias búsquedas: runners (Pedido Nº 4996) para hombres de 18 a 35 años con más de un año de experiencia; recepcionistas (Pedido Nº 4995) para mujeres de 21 a 35 años con más de dos años comprobables en el puesto; camareros/as (Pedido Nº 4994) con experiencia mínima de tres años; y bartender (Pedido Nº 4989) con entre 24 y 40 años y tres años de experiencia previa. Todas las búsquedas requieren postulación por mail.

En geriátricos de Punta Mogotes hay dos búsquedas activas: mucama (Pedido Nº 4993) para tareas de limpieza y lavandería, preferentemente con curso de manipulación de alimentos y secundario completo; y asistente de geriátrico (Pedido Nº 4992) para cuidados y asistencia en comidas, con turnos rotativos y 6 francos mensuales.

También se solicitó carnicero (Pedido Nº 4990) con experiencia en atención, corte de milanesas, envasado y uso de sierra; y ayudante de cocina (Pedido Nº 4988) para hombres de 24 a 40 años con curso de manipulación de alimentos y más de tres años en el puesto.

En industria del mobiliario se publicó el Pedido Nº 4987 para jefe de producción de sillones, destinado a mayores de 30 años con experiencia en supervisión, manejo de stock, control de calidad y planificación productiva. La jornada es de lunes a viernes de 8 a 16.30 h.

En la metalúrgica liviana se abrió el Pedido Nº 4986, que solicita técnico en mantenimiento y automatización industrial con conocimientos mecánicos, eléctricos y neumáticos. Se valoran perfiles en electromecánica, automatización y experiencia con equipos láser. La zona es Juan B. Justo y San Juan.

El Pedido Nº 4981 se orienta a un jefe de producción en carpintería industrial para barrio 2 de Abril, con experiencia en lectura de planos, manejo de herramientas y coordinación de equipos. Hay otra búsqueda similar en metalurgia: coordinador de procesos de corte láser y plegado CNC (Pedido Nº 4974), con manejo de AUTOCAD y experiencia mínima de dos años.

Para venta y atención al público se publicó el Pedido Nº 4973, que busca vendedor de salón con conocimiento de motovehículos y secundario completo.

Además, el Parque Industrial General Savio tiene sus propios procesos de selección. Para postularse es necesario registrarse en pimdq.com.ar/empleo o enviar CV con el asunto “Parque Industrial”. Allí se buscan operarios dobladores, auxiliares de extrusor y perfiles técnicos, además de ingenieros en electricidad para la empresa Fluence Sudamérica, que trabaja en soluciones para tratamiento de agua.

También se sumó una búsqueda eventual de técnico de máquinas y molinos en el sector alimenticio. Se requieren pruebas técnicas y mantenimiento de equipos de café, con disponibilidad full time por hasta tres meses.

Las oportunidades siguen en crecimiento y se renuevan cada semana. Para quienes estén en búsqueda laboral, el sitio oficial se convirtió en una de las principales vías de acceso al empleo formal en la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios