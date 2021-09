Oficial: Palermo, nuevo DT de Aldosivi en reemplazo de Gago

El lunes, Fernando Gago y su cuerpo técnico pasaron por el entrenamiento de Aldosivi pero sólo para despedirse del plantel. Luego de la derrota ante Gimnasia por 3-1, la sexta consecutiva, el DT decidió dar un paso al costado. Sin embargo, mientras la dupla Facundo Oreja y Diego Villar se hace cargo interinamente del plantel de Primera al que dirigiría el sábado ante Unión, el conjunto marplatense anunció a Martín Palermo como nuevo entrenador.

El Titán, que viene de una mala campaña al frente de Curicó Unido de Chile, donde dirigió 27 partidos con 4 triunfos, 8 empates y 15 derrotas, firmaría su contrato hasta diciembre del año que viene. «El Club Atlético Aldosivi informa que hay un acuerdo de palabra para que Martín Palermo sea el próximo director técnico de Primera División», informó la cuenta oficial de Twitter del Tiburón, @clubaldosivi.

En la lista, por las dudas, también figuraban Gustavo Coleoni (ex DT de Central Córdoba de Santiago del Estero), Teté Quiroz (recién desvinculado de Estudiantes de Caseros y con pasado en el Tiburón) y Leandro Somoza (ex ayudante de campo de Miguel Russo en Boca). También sonaron Sebastián Méndez (ex Godoy Cruz) y Leonardo Madelón (ex Unión).

Sin embargo, el goleador histórico del Xeneize ganó la pulseada y conducirá al tercer equipo argentino de su carrera: el Tomba y Arsenal, sus dos experiencias en el fútbol local.

FUENTE: Olé

