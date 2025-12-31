Oficializan ascensos y designan nuevo Suboficial Encargado en Prefectura Mar del Plata

El acto se desarrolló en la dependencia, ubicada en Avenida de los Pescadores 851.

La Prefectura Naval Argentina llevó a cabo una ceremonia en la que se entregaron las insignias de grado al personal ascendido y se oficializó la designación del nuevo Suboficial Encargado de la Prefectura Mar del Plata.

La celebración tuvo lugar en la sede que posee la Autoridad Marítima nacional en la zona portuaria de la ciudad costera, y contó con la presencia de personal superior y subalterno, veteranos de la Guerra de Malvinas, ex suboficiales encargados, familiares e invitados especiales.

Este evento fue presidido por el Jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, e incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y la bendición de las jerarquías y del cordón de Suboficial Encargado, a cargo del capellán castrense Luciano Alzueta.

Finalizada la entrega de insignias, el Suboficial Encargado saliente, ayudante mayor Juan Augusto Martínez, hizo entrega del cordón al ayudante mayor Jorge Antonio Márquez, quien asumió formalmente la función. En un gesto simbólico, Márquez devolvió a Martínez el cordón que lo acompañó durante su gestión.

Cabe destacar que el cargo de Suboficial Encargado constituye un rol clave dentro de la estructura de la Institución, al actuar como nexo entre el personal subalterno y la oficialidad, con responsabilidades vinculadas a la disciplina, el bienestar del personal y la transmisión de directivas.

