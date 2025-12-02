Ola de calor en Mar del Plata: anticipan que la máxima llegará a los 32 grados

Mar del Plata se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles 3 de diciembre, con un marcado ascenso de las temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles se espera una jornada completamente soleada, alcanzando una máxima de 28 grados, ofreciendo un inicio de mes primaveral.

El jueves 4 de diciembre mantendrá la máxima en 28 grados, aunque el cielo presentará una evolución hacia la inestabilidad, con la anticipación de lluvias en forma de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Para el viernes 5, la tendencia alcista continúa con una máxima de 29 grados. Se pronostica que las condiciones inestables se mantengan, con lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada, estimándose un nivel de precipitación o humedad de hasta un 70% al cierre del día.

Por su parte, el sitio especializado Weather.com expresó que la máxima llegará a los 32 grados el jueves. Además estimó que la humedad trepará a un 81%.

Fuente: ahoramardelplata

