Operaron a Bastián en el Materno y su estado de salud es reservado

Así lo informó el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de un comunicado. Se espera una «evolución favorable en las próximas horas».

Bastián Jerez, el nene de 8 años que fue atropellado en Pinamar, fue operado durante la mañana de este viernes en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece en estado reservado.

De acuerdo con el parte médico oficial del Ministerio de Salud de la Provincia, la cirugía pudo realizarse luego de que el paciente fuera evaluado de manera integral mediante estudios de alta complejidad, efectuados desde su ingreso al hospital hasta las primeras horas de este viernes. Esa batería de exámenes permitió a los profesionales contar con un diagnóstico completo previo a la intervención.

Durante el procedimiento quirúrgico, el equipo médico logró explorar de forma minuciosa el estado general del niño y avanzar con la intervención en la zona del abdomen. «La operación se desarrolló conforme a lo planificado», aseguraron, no sin aclarar que el cuadro clínico del niño sigue siendo «delicado».

Tras la cirugía, el menor permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, bajo monitoreo permanente. Según precisaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, su estado es de pronóstico reservado y se aguarda una evolución favorable en las próximas horas y días.

Según se aclaró, «los equipos de salud mental dependientes del Ministerio se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento». Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico y luego por profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII.

El niño había sido trasladado a Mar del Plata en un vuelo sanitario de alta complejidad, luego de ser asistido inicialmente en Pinamar. La derivación se dispuso ante la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el lunes 12 de enero, en un sector de médanos de alta circulación de vehículos.

Desde el HIGA destacaron que el paciente continúa recibiendo atención especializada por parte de un equipo interdisciplinario, con seguimiento constante de sus parámetros clínicos y neurológicos. El parte difundido este viernes es la actualización más reciente sobre su estado de salud.

Las autoridades sanitarias indicaron que se continuará informando de manera oficial sobre la evolución del niño, a medida que se registren cambios significativos en su cuadro clínico.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios