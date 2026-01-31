OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y SECUESTRO DE AUTOPARTES EN MAR DEL PLATA

En el marco de una causa por Encubrimientos Reiterados, personal del GTO de la Comisaría 12da, en forma conjunta con efectivos de las Comisarías 4ta, 6ta, 7ma, 15ta y Verificador Automotriz de la EPDS General Pueyrredón, llevó adelante un operativo de inspección de comercios en el marco de la Ley 13.081 y Ley 13.564, con resultado altamente positivo.

El procedimiento se realizó en la jornada de ayer, 30 de enero de 2026, en dos domicilios ubicados en calle San Martín N° 11234 y San Martín N° 11363, con intervención de la ODCPA, a cargo del Dra. Lorena Irigoyen.

Durante la inspección de un establecimiento destinado a la compra y venta de metales no ferrosos, se constató que el mismo no poseía habilitación municipal ni libro de control policial, hallándose además en su interior autopartes y motopartes con pedidos de secuestro activo, incluyendo cuadros de motocicletas, blocks de motores y partes de carrocería, algunas de ellas con numeración suprimida.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de una importante cantidad de autopartes y motopartes de procedencia ilícita, vinculadas a hechos de hurto y robo automotor, con requerimientos judiciales activos de distintas dependencias policiales del Departamento Judicial Mar del Plata y otras jurisdicciones.

La responsable del lugar, una mujer de 35 años, fue notificada de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de «Encubrimiento», otorgándosele la libertad conforme lo previsto en el artículo 161 del mismo cuerpo legal.

Parte de los elementos incautados quedaron bajo depósito judicial, mientras que el resto fue formalmente secuestrado.

Las actuaciones continúan, manteniéndose tareas investigativas en curso a fin de establecer la posible participación de otras personas, en virtud de la magnitud de los elementos secuestrados.

