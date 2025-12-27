Óptica New cerró el año con un brindis junto a periodistas y reafirma su apuesta por Mar del Plata

Óptica New despidió el 2025 con un brindis especial que reunió a periodistas, famosos y personalidades destacadas de Mar del Plata, celebrando un año de crecimiento sostenido y fuerte presencia en la ciudad.

La firma, que desembarcó en junio y rápidamente se instaló como referente en el rubro óptico local, continúa ampliando su propuesta con nuevas acciones y puntos de contacto con el público. Su local ubicado en la esquina de San Luis y Alberti ya es reconocido por ofrecer lentes recetados listos en solo una hora, sumando además promociones destacadas como el 2×1 y beneficios especiales durante la temporada.

Este verano, la marca redobla su presencia con nuevos espacios en los balnearios 12 y 14 de Punta Mogotes, donde ofrecerá un stand exclusivo con venta de gafas de sol de primeras marcas, con atención personalizada y precios competitivos.

Además, Óptica New también incursiona en el mundo del espectáculo como coproductora de “Passion, la marca del engaño”, obra que subirá a escena este lunes 29 de diciembre en el Teatro Santa Fe. El elenco está integrado por figuras como Nito Artaza, Alejandro Paker, Kitty Locane, Mónica Farro, Vanina Escudero, Belén Di Giorgio y Hernán Figueroa, y cuenta con la producción de Aldo Funes.

Con una fuerte apuesta local, atención de calidad y compromiso con la salud visual, Óptica New se consolida como una marca con visión de futuro en Mar del Plata.

Comentarios

comentarios