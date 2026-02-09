Orgullo de Mar del Plata: Natacha Castaño fue 3ª en el Maratón CAF de Caracas

El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz ganaron la décima edición del Maratón CAF 2026

Natacha Castaño, oriunda de Mar del Plata, obtuvo el tercer puesto femenino en los 42K del Maratón CAF Caracas 2026, una de las competencias más importantes de América Latina. La prueba contó con atletas élite de 13 países, consolidando al Maratón CAF como un evento de referencia a nivel regional.

Diez mil corredores llegaron antes del amanecer al Parque Los Caobos para tomar las calles de Caracas y disfrutar de la décima edición del Maratón CAF, evento que contó con la participación de 33 atletas élite provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe; 5.200 deportistas en la categoría 21K, 2.000 que

buscaban sumar 42K y 2.800 en la distancia de 10K.



El panameño Jorge Castelblanco se convirtió en el ganador del Maratón CAF 2026 al cruzar el arco con un tiempo de 02:15:18, rompiendo el récord establecido en 2023. A Castelblanco lo acompañaron el venezolano José Antonio Reyes, en el segundo lugar, con un tiempo de 02:20:33; mientras que el tercer lugar se lo quedó Fernando Moreno, de Ecuador, con un tiempo de 02:20:44.



La ecuatoriana Silvia Ortiz alcanzó el primer lugar femenino de los 42K con un tiempo récord de 02:33:55, seguida por la peruana Deysi Castro, con un tiempo de 02:35:05, mientras que el tercer lugar fue para Natacha Castaño, proveniente de Argentina, quien alcanzó la meta marcando 02:45:18.



El venezolano Juan Valladares, ganó los 42K de la categoría movilidad reducida, por tercer año consecutivo, logrando un tiempo récord de 01:45:29. Valladares también ha sido el ganador de cinco ediciones de 21K. El segundo lugar fue para Miguel Ford (02:55:39) y el tercero, Yohel Valera (04:09:41).



La mexicana Yeni Hernández, en la categoría de movilidad reducida femenina, fue la campeona en los 42K con un tiempo de 02:30:13, sumando un nuevo récord. La siguieron Yenny Ruza, de Venezuela, con 03:16:10 y Heidy Arias, de Costa Rica, con 03:20:31.



El Vicepresidente Ejecutivo de CAF, Gianpiero Leoncini, agradeció a la autoridades por el apoyo prestado durante la décima edición, así como a los patrocinantes y voluntarios. “Nos llena de orgullo esta décima edición, con 10 mil corredores y más de 500 voluntarios.

Ha sido una verdadera fiesta colectiva. Estaremos de vuelta el año que viene”.

El Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, reafirmó que “este es un maratón de la integración. En los podios hay deportistas de toda América Latina y el Caribe. Esto es una gran muestra que este maratón se está convirtiendo en un evento deportivo para toda nuestra región”.

La presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF, Marisol Barrera, destacó que “los corredores son la razón de ser de este maratón. Les felicito y les agradezco su participación porque gracias a ustedes esta es una fiesta ciudadana, que inunda de alegría las calles de Caracas. Hoy es un día de festejo para el deporte, para la ciudad y para CAF”.

Ganadores de la Media Maratón CAF 2026

En la categoría de 21K la ganadora fue la venezolana Edymar Brea, con un tiempo de 01:15:54. Seguida por las connacionales María Garrido, con un tiempo de 01:17:28 en el segundo lugar y en el tercero, Bélgica Duque con 01:21:15.

En la rama masculina de los 21K del Maratón CAF, el campeón de la categoría fue José Daniel González, con un tiempo de 01:06:35; Whinton Palma obtuvo el segundo lugar con 01:06:44. y el tercero fue para Carlos Briceño, un podio completamente venezolano.

Para la categoría de movilidad reducida femenina de 21K, los tres lugares fueron para Venezuela. El primer lugar fue para Mariberlina Pereira, con tiempo 01:54:43, en el segundo estuvo Marisol Berrios (02:09:39) y en el tercero Zulay Medina (02:32:13).

En la rama masculina, el ganador fue el costarricense Laurens Molina, con un tiempo de 00:52:19, seguido por Jesús Aguilar, de Venezuela con 01:02:19 y Alexis Cabarcas, representante de Colombia con un tiempo de 01:03:46.



Patrocinantes y aliados 2026

Para esta décima edición, Mercantil y Nestlé regresaron como patrocinantes oficiales, mientras que Movistar se sumó como nuevo sponsor. Por su parte, Gatorade fue la bebida oficial de esta fiesta deportiva y GU repitió como el gel oficial del Maratón. Las camisetas oficiales fueron Adidas, del modelo Adizero, con tecnología Aeroready. Este año se usaron los colores verde (Lucid Lemon- 42K y 21K) y color azul (Team Royal Blue- 10K). Tu Gruero se unió con cinco puntos de asistencia para los corredores en silla de ruedas y Dencorub fue el encargado de acompañar a los corredores con sus Zonas de Alivio y Centro de Acondicionamiento Muscular.

El Maratón CAF cumplió con éxito los altos estándares propios de un evento de categoría de clase mundial, registró récord de participación de corredores élite, con un total de 33 atletas de 13 países de América Latina y el Caribe, así como corredores de casi 25 países.



