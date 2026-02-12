Osse confirmó cuánto aumentarán las boletas de agua para las cuotas de marzo y abril

La resolución fue confirmada en el Boletín Oficial. El último aumento había sido del 4,3% en las primeras dos cuotas del año.

La nueva resolución publicada en el Boletín Oficial confirmó el aumento en las boletas de Obras Sanitarias por el servicio de agua para las cuotas 3 y 4 del 2026: el aumento de la tarifa impactará en un 3,5% respecto a los valores de las cuotas 1 y 2.

La nueva suba deberá incorporarse en el presupuesto 2026 presentado por la empresa al Concejo Deliberante aunque aún no fue aprobado.

En todo el 2025, el presupuesto aprobado por el HCD le permitió a Osse implementar un coeficiente de actualización en los meses impares. De esta forma, la empresa presidida por Tomás Amato anunció en cada bimestre la actualización de las tarifa: en las cuotas 11 y 12 la suba había sido de un 4,5%, mientras que para las primeras dos cuotas de este año se aplicó un aumento del 4,3%.

En tanto, en las cuotas 9 y 10 del 2025 el aumento fue del 3,3% y en julio y agosto, del 5,76%. En las cuotas 5 y 6 el incremento había llegado al 2,89%. En tanto, las cuotas 3 y 4 habían subido 4,33%. Mientras que para la 1 y 2 la suba había sido del 5,5%.

Osse utiliza la variación del Coeficiente C para definir los incrementos. Este indicador se calcula con una fórmula que incluye el Índice Nivel General de Salarios, el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz, y el Índice de la Construcción, ítem Instalaciones Sanitarias.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios