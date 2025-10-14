Osse confirmó de cuánto será el último aumento del año sobre la tarifa de agua. Cuotas 11 y 12

La empresa oficializó el porcentaje de suba para el último bimestre del año. Los aumentos son oficializados por el presupuesto 2025.

Como cada bimestre, Obras Sanitarias confirmó un nuevo aumento de la tarifa para las cuotas 11 y 12, algo que está previsto en el presupuesto aprobado para este año.

Según la resolución expuesta este martes en el Boletín Oficial, la suba para el último bimestre del año será del 4,54% con respecto a los valores de octubre.

El presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante le permite a Osse implementar un coeficiente de actualización en los meses impares. De esta forma, la empresa presidida por Carlos Katz viene anunciando en cada bimestre la actualización de las tarifas. La última suba había sido del 3,34% para las cuotas 9 y 10.

En tanto, para julio y agosto la suba fue del 5,76%. En las cuotas 5 y 6 el incremento había llegado al 2,89%. En tanto, las cuotas 3 y 4 habían subido 4,33%. Mientras que para la 1 y 2 la suba había sido del 5,5%.

Osse utiliza la variación del Coeficiente C para definir los incrementos. Este indicador se calcula con una fórmula que incluye el Índice Nivel General de Salarios, el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz, y el Índice de la Construcción, ítem Instalaciones Sanitarias.

