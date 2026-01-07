OSSE ejecutará una la ampliación de la red de agua en el barrio Alfar – Etapa 2

Obras Sanitarias Mar del Plata suscribió hoy el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 06/25 para la obra “Ampliación Red de Agua Barrio Alfar – Etapa 2”, que permitirá extender el servicio de agua en el sector.

La obra contempla una serie de trabajos fundamentales para la expansión del sistema, entre los que se incluyen el replanteo general, la ejecución de cámaras de hormigón armado y la colocación de 6.500 metros de cañería, además de la instalación de válvulas y piezas especiales requeridas por el método constructivo, los anclajes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y los empalmes a la red existente.

El contrato fue suscrito por Roberto López, titular de la empresa adjudicataria Rocma SRL y Tomás Amato, en su carácter de presidente de OSSE.

Zona de incumbencia

El proyecto tiene como objetivo la incorporación de aproximadamente 445 nuevas conexiones domiciliarias. El plazo de ejecución de la obra será de 210 días.

Una vez finalizados los trabajos, el nuevo tendido permitirá abastecer a unos 2.000 vecinos, en una superficie aproximada de 30 hectáreas, distribuidas en dos sectores del barrio: el primero comprendido por las calles De La Maza, Diagonal Estados Unidos y Arroyo Corrientes y el segundo delimitado por Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes) y Toscana.

Antecedentes: Cabe destacar que la primera etapa de la ampliación de la red de agua en el barrio Alfar se inició a comienzos de 2016 y finalizó en agosto de 2017, beneficiando en ese entonces a más de 3.000 vecinos, consolidando así un proceso sostenido de mejora y ampliación del servicio en la zona.

Comentarios

comentarios