Otro día de playa por encima de los 30º C: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un nuevo día con altas temperaturas en la ciudad, pero con fuertes vientos por la tarde.

Mar del Plata vive un fin de año con un clima ideal y este martes 30 de diciembre será una nueva muestra de ello.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado durante el día y parcialmente nublado a la noche, sin probabilidades de lluvia.

La mañana ya será muy calurosa: 28º C. A la tarde alcanzará una máxima de 32º C, y la noche será súper agradable con 23º C.

En cuanto al viento, estará un poco cambiante. Primero soplará a 13-22 kilómetros por hora desde el sudoeste, y a la tarde virará al sudeste a 23-31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Para el cierre del día, el viento provendrá del este a 13-22 km/h.

